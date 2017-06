Lange Zeit hielt sich das Gerücht: Nur wo auch ein Grüner Punkt drauf ist, das darf auch in den Gelben Sack. Doch diese Sichtweise stimmt so nicht, denn: Grundsätzlich gehören in den Gelben Sack Verkaufsverpackungen aus Kunststoff (wie Plastikbecher oder -flaschen), aus Verbundstoffen (wie Milch- oder Saftkartons), aus Metallen (wie Konservendosen oder Aluschalen) oder geschäumte Verpackungen. © Patrick Pleul/dpa