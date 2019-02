N-Ergie dreht an der Preisschraube für Gas und Strom

Nürnberger Unternehmen begründet Schritt mit gestiegenen Beschaffungskosten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kunden der Nürnberger N-Ergie AG müssen sich auf höhere Energierechnungen einstellen: Das Unternehmen hebt mit Wirkung zum 1. April die Strom- und Erdgaspreise für Privatkunden an.

Droht Nürnbergern beim Blick auf die Gasabrechnung künftig ein kleiner Schock? © Stephan Jansen/dpa



Beim Strom steigt der Energiepreis um 0,87 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) brutto und der Grundpreis um monatlich 12 Cent, wie das Unternehmen mitteilte. Damit erhöhe sich der Strompreis um durchschnittlich drei Prozent.

Die letzte Erdgaspreisänderung erfolgte im August 2016, "damals wurde der Gaspreis um mehr als zehn Prozent gesenkt". Nun klettert er um durchschnittlich vier Prozent: Der Energiepreis steigt den Angaben zufolge um 0,24 ct/kWh brutto, der Grundpreis bleibt unverändert.

"Kunden, die mit Strom oder Erdgas heizen, profitieren besonders"

Strom- und Erdgaspreise setzen sich aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammen, wie die N-Ergie erläutert. Dazu zählen gesetzliche Umlagen, Abgaben, Netznutzungsentgelte sowie Kosten für die Beschaffung. Als Hauptgrund für die Preiserhöhungen nannte das Unternehmen stark gestiegene Beschaffungskosten auf den Großhandelsmärkten. Die Börsenpreise für Strom und Erdgas erhöhten sich demnach 2018 um rund ein Drittel. Anders als viele Energieversorger gebe man die veränderte Kostensituation erst mit einer dreimonatigen Zeitverzögerung weiter, betonte der Versorger; "Kunden, die mit Strom oder Erdgas heizen, profitieren davon besonders, weil ihre bisherigen Preise noch für die gesamte Heizsaison gelten."

Die monatlichen Mehrkosten eines Dreipersonenhaushalts für Strom, der im Tarif "Strom smart" pro Jahr 3500 Kilowattstunden verbraucht, belaufen sich laut einer Musterrechnung des Nürnberger Unternehmens auf 2,66 Euro. Die Ausgaben dieses Haushalts für Erdgas bei einem Jahresverbrauch von 18.000 kWh erhöhen sich im Tarif "Erdgas smart" um 3,57 Euro, wie die N-Ergie weiter vorrechnet.

Sie kündigte an, ihre Kunden über die Preisänderungen in einem persönlichen Anschreiben sowie über Anzeigen in den Tageszeitungen zu informieren. Auch auf ihrer Internetseite www.n-ergie.de veröffentlicht die Aktiengesellschaft – sie ist eine Tochter der Städtischen Werke Nürnberg (StWN) GmbH – die neuen Preise, die ab 1. April gelten. Für Fragen oder Tipps zum Energiesparen stehen die Kundenberater im Nürnberger N-Ergie-Centrum oder telefonisch zur Verfügung, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt. "Kunden, die ihre Abschläge anpassen möchten, können dies jederzeit online erledigen", so das Unternehmen. Auch die Zählerstände könnten online gemeldet werden (unter Online-Services).

Weitere Informationen: telefonisch unter 08 00 1 00 72 92 (kostenfrei) Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, samstags 8 bis 13 Uhr; persönlich im Nürnberger N-Ergie-Centrum in der Südlichen Fürther Straße 14 (am Plärrer) Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr; online: www.n-ergie.de/online-services

nn