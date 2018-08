Nach gutem Halbjahr: Nürnberger Leoni hebt Umsatzprognose

Mindestens 5,1 Milliarden Euro Jahreserlös erwartet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Kabelhersteller und Autozulieferer Leoni hat ein sehr gutes zweites Quartal hinter sich - nun hat die Nürnberger Firma ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Nach guten Umsätzen hat der Nürnberger Kabelhersteller Leoni nun die Umsatzprognose angehoben. © dpa/ Daniel KArmann



Nach guten Umsätzen hat der Nürnberger Kabelhersteller Leoni nun die Umsatzprognose angehoben. Foto: dpa/ Daniel KArmann



Nun geht der Spezialist für Kabel und Bordnetzsysteme von einem Jahreserlös von mindestens 5,1 Milliarden Euro aus, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Vorher standen mindestens 5 Milliarden im Plan. Zu den besseren Aussichten trügen sowohl die Kabelsparte als auch die Bordnetzsysteme bei. Bei der Ergebnisprognose bleibt Leoni bei der ursprünglichen Bandbreite von 215 bis 235 Millionen Euro. Im zweiten Halbjahr dürften unter anderem Anlaufkosten in der Bordnetzsparte das Ergebnis gegenüber dem ersten Halbjahr trüben.

Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz von Leoni dank einer hohen Nachfrage der Autoindustrie um 7 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- wie Verkäufe hätte der Erlös um fast 9 Prozent zugelegt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging um über ein Viertel auf 62 Millionen Euro zurück, im Vorjahr waren aber auch 25 Millionen Euro aus einem Spartenverkauf enthalten. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 41 Millionen Euro, das entspricht einem Rückgang um ein Drittel.

Bilderstrecke zum Thema Die Top 30 der größten Arbeitgeber in Mittelfranken Unsere Bilderstrecke zeigt die 30 größten Arbeitgeber der Region. Sie beschäftigen derzeit etwa 126.000 Mitarbeiter an den Standorten Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach, Zirndorf, Heroldsberg, Herzogenaurach und Herrieden. Nicht berücksichtigt sind öffentliche Einrichtungen wie Kommunen oder Kliniken.



dpa