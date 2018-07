Nach Insolvenz: Bootsbauer Bavaria verhandelt mit Bietern

GIEBELSTADT - Der Bootsbauer Bavaria steht offenbar kurz vor der Übernahme durch einen neuen Investor. Im April hatte das Unternehmen nach Zahlungsschwierigkeiten Insolvenz angemeldet.

Nachdem der fränkische Bootsbauer Bavaria im April Insolvenz beantragen musste, steht er jetzt kurz vor der Übernahme durch einen anderen Investor. © David Ebener/dpa



"Wir verhandeln mit mehreren interessierten Bietern und wollen möglichst bald im August zu einem Abschluss kommen", teilte am Mittwoch der Sanierungsexperte Tobias Brinkmann mit, der im Rahmen der Insolvenz in Eigenverwaltung in die Geschäftsführung der Bavaria Yachtbau berufen wurde.

Der Bootsbauer aus Giebelstadt (Landkreis Würzburg) hatte im April nach Zahlungsschwierigkeiten Insolvenz angemeldet. Nachdem in den vergangenen drei Monaten die Agentur für Arbeit die Gehälter der rund 600 Angestellten gezahlt hat, kommt das Geld nun wieder vom Unternehmen selbst. Seit dem Antrag auf Insolvenz hatte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mehr als 120 Jachten ausgeliefert. Alle Aufträge konnten mit einer nahezu stabilen Mannschaft regulär abgearbeitet werden.

Die seit 40 Jahren bestehende Werft war aus bislang unklaren Gründen in eine finanzielle Schieflage geraten. Zum Angebot gehören dem Unternehmen zufolge Segeljachten, Motorjachten und Katamarane.

