Nach Preisschummelei: Klagewelle gegen Zucker-Giganten

MANNHEIM - Zucker steckt in unzähligen Produkten - und normalerweise ist das ein Grund zur Freude für die Hersteller Südzucker, Nordzucker sowie Pfeifer & Langen (Diamant-Zucker). Derzeit allerdings bedeutet das auch, dass es eine extrem lange Liste potenzieller Kläger aus der Lebensmittelbranche gegen sie gibt: Die Zuckerproduzenten stecken mitten in einer Klagewelle, deren Ende nicht absehbar ist.

Auch die Nordzucker AG soll in die Absprachen involviert sein. Foto: dpa



Die drei Firmen haben nach Überzeugung des Bundeskartellamts über viele Jahre hinweg Preise abgesprochen und Vertriebsgebiete unter sich aufgeteilt. 2014 verpflichtete die Behörde die Unternehmen deshalb zur Zahlung von 280 Millionen Euro Bußgeld. Seither häufen sich die Klagen von Unternehmen, die befürchten, wegen des Kartells zu viel für den Zucker in ihren Produkten gezahlt zu haben.

Vom Freitag an wird die Klage der Goldeck Süßwaren GmbH (Marke Zetti) vor dem Mannheimer Landgericht verhandelt. "Wir nehmen jedes dieser Verfahren sehr ernst", sagt ein Südzucker-Sprecher. "Alle unsere Kunden können natürlich überlegen, ob sie klagen wollen oder nicht. Wir sagen: Hier ist kein Schaden entstanden." Das Thema sei für die Öffentlichkeit sehr dominant. "Für uns ist es ein Thema unter vielen - uns beschäftigen andere Themen mindestens ebenso sehr." Klar sei aber: "Es wird uns die nächsten Jahre beschäftigen."

Nordzucker und Pfeifer & Langen haben sich Südzucker in dem Mannheimer Verfahren laut einer Gerichtssprecherin als Streithelfer angeschlossen. Streithelfer können sich aus eigenem rechtlichen Interesse an einem Prozess beteiligen, ohne selbst direkt betroffen zu sein. Sie können die Partei, der sie sich anschließen, unterstützen.

Genossenschaftsmolkerei DMK reicht Klage ein

Wegen verbotener Wettbewerbsabsprachen hat auch Deutschlands größte Genossenschaftsmolkerei DMK nach eigenen Angaben eine Kartellschadenersatzklage eingereicht. Die von den Kunden geforderte Summe könnte das Bußgeld des Kartellamts noch übersteigen: Nach Informationen des "Handelsblatt" gibt es mehr als 35 Kläger, die insgesamt eine halbe Milliarde Euro fordern.

Allein am Landgericht Mannheim sind wegen der Zuckerkartellvorwürfe bisher mehr als 20 Klagen diverser Lebensmittelunternehmen anhängig. In Hannover waren es zuletzt acht Verfahren, in Köln vier. Auch an anderen Standorten kann in der Sache Klage eingereicht werden.

Der direkte wirtschaftliche Schaden für die Zuckerhersteller wäre aus Sicht des Düsseldorfer Kartellrechtsexperten Johann Brück gravierender als der Imageschaden. "Der Verbraucher nimmt das zur Kenntnis und ändert sein Verhalten kaum", sagte er. Bei dem Produkt Zucker gebe es auch wenige Ausweichmöglichkeiten. Die Verfahren stehen und fallen ihm zufolge damit, ob ein Schaden der Kunden nachgewiesen werden könne.

Die Reihe großer Firmennamen ist lang: Die Markenhersteller Bauer, Ehrmann und Zentis etwa fordern vor dem Kölner Landgericht gemeinsam Schadenersatz in Höhe von fast 119 Millionen Euro. Der Printenhersteller Lambertz klagt auf 11,6 Millionen Euro. Krombacher/Schweppes will eine Million Euro.

