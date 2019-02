Nach Todesfällen in USA: Firma ruft Hundefutter zurück

Hundehalter berichten auf Facebook vom Tod ihrer Haustiere - vor 35 Minuten

WASHINGTON - In den USA sind mehrere Hunde gestorben, nachdem die Vierbeiner Spezialfutter des Herstellers "Hill's" zu sich genommen haben - offenbar enthielt das Futter zu viel Vitamin D. Die Firma hat einen großen Rückruf gestartet. Die Futterdosen wurden weltweit verkauft.

Wie der Stern berichtet, hat die Tierfutter-Firma "Hill's" Spezialfutter für Hunde zurückgerufen - denn offenbar enthalten die Futterdosen erhöhte Mengen an Vitamin D. Eine Überdosierung dieses Vitamins ist für die Hunde aber alles andere als gesund: Nach Angaben des Tierfutter-Herstellers können Hunde nach dem Verzehr mit Erbrechen, Appetitlosigkeit, gesteigerten Durst und extremem Speicheln reagieren. Langfristig verlieren die Tiere zudem an Gewicht.

In den USA sind an den Folgen durch den Verzehr des Futters offenbar schon mehrere Hunde gestorben. Auf der Facebookseite der Tierfutter-Firma berichten Hundebesitzer von Todesfällen und erkrankten Tieren. Die Firma hat vor wenigen Stunden ein Video-Statement auf ihrer Facebookseite veröffentlicht. "Hill's" gibt an, untröstlich über die Vorfälle zu sein und möchte das verloren gegangene Vertrauen wiederherstellen.

In der Rückruf-Meldung hat "Hill's" die Artikel- und Chargennummer der betroffenen Dosen veröffentlicht. Die betroffenen Dosen wurden demnach weltweit verkauft - in Geschäften, in Tierarztpraxen und im Online-Handel.

