Neue Abgas-Software: VW entdeckt "Auffälligkeiten"

Branche: Automobilhersteller

Sitz, Standort: Wolfsburg

Kurzbeschreibung: Volkswagen (VW) ist der größte europäische Automobilhersteller. Anfang September 2015 gab der VW-Konzern millionenfache Manipulationen bei Abgastests zu. Dadurch geriet das Image des Börsenunternehmens ins Wanken. Kaum bekannt ist die Tatsache, dass Nürnberg beinahe zum Herstellungsort des ersten deutschen Volkswagens geworden wäre. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entwarf Ferdinand Porsche im Auftrag der Zündapp-Werke die "Type 12", die bereits große Ähnlichkeit mit dem späteren VW Käfer aufweist. Das Zündapp-Auto ging allerdings nie in Serie. Bereits vor dem Zündapp Volkswagen wurde 1930 von Joseph Ganz ein Kleinwagen in Zusammenarbeit mit der Nürnberger Motorradfabrik Ardie entwickelt.

Internet: http://www.volkswagen.de/de.html

