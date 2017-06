Nitrat im Wasser: Bauern sprechen von "Panikmache"

Landwirte widersprechen dem Umweltbundesamt, das vor steigenden Wasserpreisen warnt - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Der Bauernverband bezeichnet die Warnung des Umweltbundesamtes vor steigenden Trinkwasserpreisen wegen hoher Nitratbelastung im Grundwasser als Panikmache. Vor allem Landwirte in der Region wehren sich.

Der Bauernverband wehrt sich gegen die Vorwürfe der Überdüngung. Foto: dpa



"Wir haben in Wasserschutzgebieten in Mittelfranken kein Nitratproblem", sagt Rudolf Fähnlein, Direktor des Mittelfränkischen Bauernverbandes. An immer mehr Messestellen seien sinkende Werte festzustellen.

Auch bayernweit gebe es kaum Probleme: "Von 2013 bis 2015 haben über 96 Prozent der geförderten Rohwassermenge sowie der untersuchten Trinkwassergewinnungsanlagen den Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter eingehalten", erklärt Bauernpräsident Walter Heidl. "In Deutschland gibt es einen sehr strengen Grenzwert, jeder Tropfen aus dem Wasserhahn hält diesen auch ein", ergänzt er.

Die N-Ergie, die unter anderem Nürnberg mit Trinkwasser versorgt, gibt ebenfalls Entwarnung: Der Nitratgehalt liege bei 6 bis 15 Milligramm pro Liter und damit weit unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert. Entgegen der Meinung einiger Experten, seien steigende Wasserpreise wegen erhöhter Nitrat-Belastung nicht zu erwarten.

