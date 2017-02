Nürnberg: Feuer löschen Live auf der Feuertrutz

NÜRNBERG - Brandschutz live fasziniert am Mittwoch und Donnerstag die Fachbesucher auf der Feuertrutz Messe in Nürnberg. Das europaweit einzige Forum für Brandschutz hat einiges an Rahmenprogramm geboten.

2011 fand zum ersten Mal die Feuertrutz in Nürnberg statt. Seitdem kommen jedes Jahr mehr Aussteller dazu. Die Fachmesse mit Kongress für vorbeugenden Brandschutz ist eine europaweite Besonderheit. 274 Aussteller aus 14 Ländern sind am Mittwoch und Donnerstag auf der Messe.

Bilderstrecke zum Thema Feuertrutz Nürnberg: Brandschutz live und hautnah Die Feuertrutz gibt es seit 2011 auf der Nürnberger Messe. Auch in diesem Jahr wird den Fachbesuchern wieder einiges geboten. Neben Informationsveranstaltungen gibt es sogar Live-Shows.



Der Bauboom in den Ballungsräumen und der wachsende Kostendruck von Bauherren darf nach Ansicht von Fachleuten nicht zu Abstrichen beim Brandschutz im Wohnungsbau führen. Es wäre fahrlässig, über Jahrzehnte gewachsene Feuerschutz-Standards aufzuweichen, warnte der Brandschutzexperte Günter Ruhe zum Auftakt der Brandschutzmesse. Er verstehe zwar, dass große Städte innenstadtnahe Quartiere verdichteten, um neuen Wohnraum zu schaffen. Das dürfe aber nicht dazu führen, dass es im Notfall an Platz für den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen fehle, um Menschen aus brennenden Gebäuden mit Drehleitern zu retten.

Im Rahmenprogramm gibt es neben zwei Aussteller-Fachforen noch drei Kompakt-Seminare, den Treffpunkt Bildung und Karriere und spektakuläre Live-Demonstrationen. "Mit Live-Vorführungen im Innen- und Außenbereich demonstrieren die beteiligten Unternehmen auf besonders interessante Weise ihre Brandschutzkompetenz. Fachbesucher erhalten bei ihnen nicht nur theoretisches Know-how, sondern erleben Brandschutz live und hautnah", so Stefan Dittrich von der Messe Nürnberg.

