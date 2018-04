Nürnberger Airport: Auch Laudamotion hebt nach Mallorca ab

Nonstop-Flüge auf spanische Insel im Sommer - Bis zu acht Verbindungen täglich - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Bis zu acht Flugverbindungen wird es im Sommer jeden Tag zwischen Nürnberg und Palma de Mallorca geben, wie der Flughafen Nürnberg mitteilt. Auch Laudamotion steuert ab Juni die Sonneninsel an.

Neben Eurowings, Germania und Ryanair hebt ab Juni auch die neue Fluggesellschaft Laudamotion vom Nürnberger Flughafen nach Palma de Mallorca ab. Diese steuert täglich und am Sonntag immer zweimal die beliebte Urlaubsinsel der Deutschen an.

Die Flüge von Laudamotion werden in Kooperation mit dem Billigflieger Ryanair, der mit rund 25 Prozent an Laudamotion beteiligt ist, vertrieben. Damit stehe eine Plattform für mehr als 60 Laudamotion-Strecken ab Österreich, Deutschland und der Schweiz zur Verfügung. Dies sei ein "wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, eine führende Low Cost-Airline zu werden", teilt Laudamotion-Chef Niki Lauda mit.

Der Ex-Rennfahrer hatte die österreiche Fluglinie Laudamotion als Nachfolger der Air-Berlin-Tochter Niki nach der Insolvenz Anfang dieses Jahres übernommen und nach sich selbst benannt. Ziel der Fluglinie ist es nach eigenen Angaben, eine der größten Billigfluglinien Europas werden - die Flotte soll dabei ordentlich wachsen. In drei Jahren will es die neue Airline dann auch aus der Verlustzone schaffen.

