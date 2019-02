Obwohl es mehr Azubis gibt, steigt die Zahl der offenen Stellen

NÜRNBERG - Die Unternehmen in Mittelfranken stellen zum vierten Mal in Folge mehr Auszubildende ein als im Vorjahr. Für das Plus sorgt die Nachfrage nach technischen Berufen, die Hotel- und Gaststättenbranche hingegen bleibt das Sorgenkind.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) spricht von guten Nachrichten: 8547 Ausbildungsverträge haben die mittelfränkischen Betriebe 2018 geschlossen – ein Prozent mehr als noch 2017. Allerdings reicht die Zahl nicht aus, um den Bedarf zu decken. Der Grund: Es fehle schlicht an Bewerbern, so IHK-Präsident Dirk von Vopelius. Als Folge blieben über 2500 Stellen unbesetzt.

Gleichzeitig fanden allerdings 262 Bewerber keinen Ausbildungsplatz. Wie kann das sein, wo doch die Zahl der offenen Stellen so hoch ist? Angebot und Nachfrage passen offebar nicht zusammen, wie Stefan Kastner, Leiter des Geschäftsbereichs berufliche Bildung, erklärt: Ein großer Teil der Betriebe gebe an, keine passenden Mitarbeiter gefunden zu haben. Und knapp 60 Prozent hätten nicht einmal Bewerbungen erhalten.

Über viele Bewerber dürfen sich vor allem Firmen mit technischen Berufen freuen: Hier stiegen die Einstellungen um 2,4 Prozent. Besonders beliebt sind die Ausbildungen zum Maschinen- und Anlagenführer (plus 16,4 Prozent im Vergleich zu 2017) oder zum Mechatroniker (11,5 Prozent).

Hotels und Gastronomie in Not

Das Plus bei den kaufmännischen Berufen fiel hingegen mit 0,2 Prozent bescheiden aus. Zuwachs gab es etwa bei den Kaufleuten für Speditions- und Logistik-Dienstleistungen (plus 13,2 Prozent), Fachlageristen (plus 12,7 Prozent) und den Automobilkaufleuten (plus 10,7 Prozent).

Besonders düster sieht es bei den Bankkaufleuten (minus 8,4 Prozent) und den sowieso oft schon stark unterbesetzten Hotel- und Gaststättenberufen aus (Hotelfachleute minus 6,6 Prozent, Köche minus 14,3 Prozent). Die Gründe unterscheiden sich allerdings bei beiden Branchen stark: Während Banken immer mehr Filialen schließen und deshalb weniger Mitarbeiter benötigen, ringt die Gastronomie um jeden Bewerber. Manche Betriebe versprechen potenziellen Azubis sogar ein Auto, so IHK-Präsident Dirk von Vopelius.

Dass diese Berufe so uninteressant für junge Menschen sind, sei teilweise auch die Schuld der Gäste: "Die Leute müssen sich im Klaren sein, dass ein Betrieb Probleme bekommt, attraktive Arbeitsplätze zu schaffen, wenn sie ihr Schnitzel für 5,90 Ã essen wollen." Außerdem mangele es oft genug am Respekt gegenüber dem Personal. An der Bezahlung könne es laut von Vopelius kaum liegen, die halte mittlerweile mit anderen Ausbildungsvergütungen mit. Die Arbeitszeiten am Abend und am Wochenende – "wenn die Kumpels frei haben" – seien aber nach wie vor ein Problem, das viele junge Menschen abschrecken würde.

Können Geflüchtete und Studienabbrecher helfen?

Um weiter Auszubildende zu locken, konzentriert sich die IHK verstärkt auf Geflüchtete und Studienabbrecher und organisiert zum Beispiel Jobmessen. Die Interessierten hätten ihnen teilweise die Türen eingerannt, freut sich Ausbildungsexperte Kastner.

An der Technischen Hochschule Nürnberg haben die Mitarbeiter im vergangenen Jahr zudem Beratungsgespräche mit 200 Aussteigern aus dem Studium geführt. Das Ergebnis: Rund die Hälfte hat im Anschluss eine Ausbildung in einem Betrieb begonnen.

