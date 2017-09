Offensive: Stadt will Fachkräfte nach Nürnberg locken

NÜRNBERG - Dem Technologiekonzern fehlen Ingenieure und das Logistikunternehmen ist auf der Suche nach Lkw-Fahrern: Der Fachkräftemangel ist auch in der Metropolregion Nürnberg allgegenwärtig. Nun hat die Stadt eine Studie in Auftrag gegeben, um dem Problem entgegenzuwirken.

Sie sind Mangelware und heiß begehrt: Fachkräfte in der Logistikbranche. Weil auch andere Unternehmensfelder qualifiziertes Personal suchen, will die Stadt Nürnberg nun handeln. © Foto: Viola Bernlocher



Wirtschaftsreferent Michael Fraas will Arbeitnehmern Lust auf Nürnberg machen. Denn mehr als 40 Prozent der in einer Studie befragten Unternehmen fühlen sich von einem Fachkräftemangel betroffen. Die Dortmunder Forschungsgesellschaft Start hat im Auftrag der hiesigen Wirtschaftsförderung 571 Geschäftsführer und Personalverantwortliche aus den Branchen Verkehrstechnik, Energie und Umwelt, Informations- und Kommunikationstechnologie und Logistik befragt. "Wir haben in allen Branchen einen Markt, der Fachkräfte aufsaugt", fasst Start-Chef Dirk Daniels das Ergebnis der Nürnberger Studie zusammen.

Wirtschaftsreferent Michael Fraas will nun handeln und als erste Konsequenz die Stadt bekannter machen. Viele Arbeitnehmer hätten erst einmal große Metropolen wie Frankfurt oder Hamburg im Blick, wenn sie auf der Suche nach einem Job sind, sagt Fraas. Dabei sei die Noris vor allem im Bereich IT besonders gut aufgestellt. Derzeit sind 27.000 Menschen in Nürnberger IT-Firmen beschäftigt.

Eine weitere Branche mit Wachstumspotenzial ist die Verkehrstechnik. Als Folge des Fachkräftemangels ist hier die Digitalisierung – beispielsweise mit der Entwicklung fahrerloser Lkws – längst auf dem Vormarsch. "Der Branche fehlen die Lkw-Fahrer", sagt Daniels. Wegen der Aussetzung der Wehrpflicht hätten immer weniger junge Männer einen Lkw-Führerschein. Unternehmen könnten darauf reagieren, indem sie die Kosten dafür übernähmen. Im Gegenzug würden die Nachwuchskräfte verpflichtet, der Firma eine gewisse Zeit die Treue zu halten.

Unternehmen buhlen um Nachwuchs

Die Unternehmen müssen für Fachkräfte attraktiv sein. Sie buhlen schon heute um den immer weniger werdenden Nachwuchs. Im Juli hatte die Arbeitslosenquote von sechs Prozent in Nürnberg den niedrigsten Stand seit 20 Jahren erreicht. "Kleine Unternehmen haben Wettbewerbsnachteile am Fachkräftemarkt", sagt Fraas. Er empfiehlt Firmen, sich zusammenzuschließen. Als Beispiel nennt er Betriebe, die gemeinsam einen Infotag für Auszubildende organisieren.

"Bisher stand Mitarbeiter-Werbung nicht im Fokus unserer Netzwerkarbeit", sagt Fraas. Nun will der Wirtschaftsreferent sogar die Hochschulen einbeziehen – und auch die erste eigene Universität der Stadt, die allerdings erst 2028 kommt. Schließlich würden hier Fachkräfte von morgen ausgebildet – und diese sollen nach ihrem Abschluss in Nürnberg bleiben.

Als zweite Säule der Nachwuchsrekrutierung nennt Fraas die Ausbildung. Diese sei eine vergleichsweise langwierige Möglichkeit, Fachkräfte einzustellen, sagt der Studienverantwortliche Daniels. Aber: "Unternehmen, die bereits ausbilden, wollen auch wieder ausbilden", fasst er das Ergebnis der Befragung zusammen. Wobei nicht jede Branche einmal jährlich neue Azubis einstellt. Vor allem die meist mittelständischen Logistikunternehmen beschäftigen meist nur einen Mitarbeiter während einer Ausbildungsperiode.

Unternehmen suchen vermehrt online

Drei bis sechs Monate dauert es in der Regel, bis eine offene Stelle besetzt werden kann. Vor allem für kleine bis mittelständische Betriebe bedeutet dies eine Wachstumsbremse, zum Beispiel wenn sich dadurch Projekte verzögern. Während es vor einigen Jahren noch die Stellenanzeige in der Zeitung war, suchen Unternehmen laut Studie heute meist auf ihrer Website oder in sozialen Netzwerken. Trotz der Ausschreibung im Netz kommt der Großteil der Bewerber derzeit aus der Region.

Fehlende Qualifikation der Bewerber oder wenige Interessenten machen den Firmen dabei zu schaffen. In der Informations- und Kommunikations-sparte kämen häufig überzogene Gehaltsvorstellungen hinzu.

Die Stadt will Firmen darum ermutigen, auch außerhalb der Metropolregion zu rekrutieren. Mit Broschüren wie "Willkommen in Nürnberg", die auch auf Arabisch erscheint, soll Neu-Nürnbergern der Start erleichtert und die Stadt als Standort attraktiv werden.

