Öko-Szene trifft sich bei BioFach in Nürnberg

Weltleitmesse startet am Mittwoch — Eckart von Hirschhausen bei Eröffnung - vor 1 Stunde

"Alles öko" heißt es ab diesem Mittwoch, 13. Februar, wieder vier Tage lang im Nürnberger Messezentrum: Bei der BioFach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und der parallel laufenden Naturkosmetik-Fachschau Vivaness trifft sich die internationale grüne Szene.

Hauptredner bei der offiziellen Eröffnung am Mittwoch ist der Mediziner, Kabarettist und Schriftsteller Eckart von Hirschhausen. Sein Name reiht sich in die nicht eben kurze Liste der aus den Medien bekannten Gesichter ein, die auf dem alljährlichen Nürnberger Spitzentreffen der globalen Öko-Branche bislang gesehen wurden.

Auf dem Messe-Doppel in Nürnberg, das von einem Kongress flankiert wird, präsentieren rund 3200 Aussteller aus aller Welt ihr Angebot. Die Veranstalterin, die NürnbergMesse, erwartet rund 50.000 Fachbesucher aus dem In- und Ausland.

Ableger in aller Welt

Die NürnbergMesse ist seit dem Jahr 2000 Eigentümerin der BioFach. Die Schau, deren Wurzeln bis ins Jahr 1990 reichen, war 1999 wegen des guten Preis-/Leistungsverhältnisses und der besseren Expansionsmöglichkeiten von der Mainmetropole Frankfurt nach Nürnberg gewechselt. Inzwischen hat sie Ableger in Japan, den Vereinigten Staaten, Südamerika, China, Indien und Thailand.

Internationaler Schirmherr der BioFach ist die Internationale Vereinigung Biologischer Landbauorganisationen (Ifoam), ideeller nationaler Träger der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW).

val