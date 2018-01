Outdoor-Hersteller Marmot verlässt Franken

NÜRNBERG - Der Outdoor-Hersteller Marmot verlegt seinen Europa-Sitz von Franken nach Frankfurt und schließt sein Geschäft in Nürnberg.

Marmot zieht sich aus der Nürnberger Innenstadt zurück. Wann genau, ist noch offen. © Angela Giese



Insgesamt sind von den Maßnahmen 50 Mitarbeiter betroffen, teilte das Unternehmen mit. In Schwaig bei Nürnberg haben 26 festangestellte Beschäftigte in der Zentrale für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA-Region) gearbeitet. Dazu kommen Aushilfskräfte und die Beschäftigten im Geschäft in der Nürnberger Kaiserstraße. Wann genau der Laden schließt, steht noch nicht fest.

Der Umzug der EMEA-Zentrale nach Hessen soll im Laufe des Jahres erfolgen. Der Übergang werde "in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat vorbereitet und umgesetzt, um die Interessen der Mitarbeiter zu jeder Zeit im Entscheidungsprozess zu berücksichtigen", hieß es.

Europageschäft wird gebündelt

Mit dem Umzug will der Marmot-Mutterkonzern Newell Brands sein Europageschäft bündeln. In Frankfurt ist bereits die ebenfalls zur Gruppe gehörende Marke Coleman ansässig. Zeitgleich wird auch das Management ausgetauscht. Andy Schimeck, der das Europageschäft aufgebaut hat und seit 2003 an Bord ist, verlässt den Konzern.

Marmot betrieb das EMEA-Geschäft seit 2014 von Schwaig aus, zuvor lag der Sitz zehn Jahre lang in Schnaittach. Die Marke erzielt weltweit rund 200 Mio. Dollar Jahresumsatz (160 Mio. Euro).

