Paketlieferungen an die Haustür bald nur noch mit Aufpreis?

Mehr Käufe im Online-Bereich lassen den Aufwand der Zusteller steigen - vor 1 Stunde

BERLIN/DÜSSELDORF - Lieferdienste wollen das Liefern an den Paketshop zum Standard machen. Aufgrund der steigenden Käufe im Online-Bereich steigt auch der Aufwand der Zusteller deutlich. Das Liefern bis vor die Tür könnte bald einen Aufpreis kosten.

50 Cent Aufpreis fürs Liefern: Dies soll die Kunden mehr zu den Paketshops und Filialen locken. © Christian Charisius/dpa



Die Lieferung von Paketen direkt an die Haustür muss aus Sicht mancher Lieferdienste teurer werden. "In der Zukunft kann es so kommen, dass die Paketdienste standardmäßig an den Paketshop liefern und die Lieferung zur Haustür dann zum Beispiel 50 Cent kostet", sagte der Geschäftsführer des Paketdiensts DPD, Boris Winkelmann, der Wirtschaftswoche (Freitag). Als Grund verwies er auf das starke Wachstum im Online-Versandhandel und die dadurch gestiegenen Kosten für die Zustellung. "Die Abholung von Sendungen direkt vom Paketshop oder vom Paketkasten wird hingegen weiter an Bedeutung gewinnen", sagte er.

Zustimmung bekam der DPD-Chef vom Konkurrenten Hermes: "Die Zustellung an die Haustür muss angesichts des hohen Aufwandes teurer werden", sagte Hermes-Geschäftsführer Frank Rausch der Zeitschrift.

DPD geht einem Sprecher zufolge davon aus, dass das Paketaufkommen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen wird. Die Wachstumsraten aufs ganze Jahr gerechnet hätten in den vergangenen Jahren im hohen einstelligen Bereich gelegen.

dpa