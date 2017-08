Parteien im Wahljahr: Spenden erhalten die Freundschaft

NÜRNBERG - Rund 60 Millionen Euro haben Parteien zuletzt bei Bundestagswahlen für Werbung ausgegeben. Da trifft es sich gut, wenn man reiche Gönner hat. Ob große Konzerne wie Daimler und Allianz oder Mittelständler wie die Nürnberger Versicherungsgruppe – gerade in Wahljahren ist die Wirtschaft nur allzu gerne bereit, mal eben auszuhelfen. Kleine Geschenke sind ja geeignet, die Freundschaft zu erhalten.

Wer dabei welcher Partei wie viel in Deutschland spendet ist trotz Reformen des Parteiengesetzes in etwa so transparent wie ein Moorbad in der Kuranstalt. Kleinspenden unter 10.000 Euro tauchen überhaupt nirgends auf. Geldgaben bis 50.000 Euro müssen erst mit bis zu zweijähriger Verzögerung in den Rechenschaftsberichten der Parteien veröffentlicht werden und damit zeitlich weit entfernt vom möglichen Anlass einer Spende.

Einzig Großspenden müssen unverzüglich gemeldet und auf der Webseite des Parlaments publiziert werden. Auffällig dabei: In diesem Jahr sind bis jetzt bei CDU, SPD, Grüne und FDP mit 3,36 Millionen Euro schon so viele Spenden über 50.000 Euro aus der Wirtschaft eingegangen wie im gesamten Vorjahr 2016. In Wahljahren sind Firmen offenbar besonders spendabel.

Wer auch die kleineren Erkenntlichkeiten über 10.000 Euro erfassen will, der muss sich durch die Rechenschaftsberichte der Parteien des Jahres 2015 wühlen. Für die Zeit danach sind Parteien heute noch nicht verpflichtet, Daten preiszugeben. Nach diesen verfügbaren Zahlen haben Betriebe und Lobbyorganisationen der Wirtschaft – sogenannte juristische Personen – den im Bundestag vertretenen Parteien im Jahr 2015 fast elf Millionen Euro an Spenden zukommen lassen.

Mehr als drei Viertel aller Schecks und Überweisungen entfielen dabei auf die Unionsparteien, darunter 6,4 Millionen auf die CDU und 2,2 Millionen auf die CSU. Unter den größten Einzelspendern der Union finden sich die BMW-Großaktionäre Stefan Quandt und Susanne Klatten, Unternehmen wie die Deutsche Vermögensberatung AG,Daimler, Allianz oder Evonik, aber eben auch Mittelständler wie die Neumarkter Bionorica (5500 Euro im vergangenen Jahr) oder die Nürnberger Riedel Holding (18.000 Euro). Hinter der steht Ingo Riedel, der zu dem Schickedanz-Familienstamm gehört, der rechtzeitig vor der Insolvenz aus dem Karstadt-Quelle-Konzern ausgestiegen ist.

Auch die SPD muss nicht darben

Die Nürnberger Versicherungsgruppe war nach eigenen Angaben zuletzt mit 80 000 Euro dabei – allerdings ging davon nicht alles an die CSU, ein Teil kam auch der SPD und der FDP zugute.

Denn auch die SPD muss nicht darben, auch wenn die Genossen mit 1,8 Millionen Euro deutlich weniger vereinnahmt haben. Die FDP heimste 2015 knapp 1,9 Millionen ein, die Grünen 0,6 Millionen, die AfD 133.000 Euro und die Linke geradeeinmal 1722 Euro und 50 Cent.

Absoluter Spitzenreiter unter den Spendern in Bayern ist seit Jahren der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm). 2015 überwies der Verband die stolze Gesamtsumme von 370.000 Euro allein an die CSU.

Beim Industrieverband vbm macht man gar kein Hehl aus der Gönnerhaftigkeit: "Wir unterstützen die Arbeit von demokratischen Parteien in Bayern als Teil unserer freiwilligen gesellschaftspolitischen Verpflichtung", erklärt Verbandssprecherin Katja Schlendorf-Elsäßer. Man spende "in besonderem Maße an Parteien, die sich zu den Grundwerten der Sozialen Marktwirtschaft bekennen, sowie entsprechend des Gewichts der Parteien in Bayern". Und die derzeit außerparlamentarische FDP unterstütze man, "um liberale Werte zu fördern".

Und um was es möglicherweise auch geht, erfährt man auf der Internetseite des vbm: "Ziel unseres Handelns ist der wirtschaftliche Erfolg unserer Mitgliedsunternehmen", steht da prägnant zu lesen.

