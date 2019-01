Pfand bei Einwegflaschen: Das hat sich 2019 geändert

Seit dem 1. Januar gilt das neue Verpackungsgesetz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Verpackungsgesetz löst die bisherige Verpackungsverordnung ab. Seit Neujahr ist der Einzelhandel dazu verpflichtet, Einweg- und Mehrwegflaschen bereits an den Regalen deutlich zu kennzeichnen. Wir erklären, was das für Verbraucher bedeutet.

Das neue Verpackungsgesetz soll die Recyclingquote erhöhen, damit weniger Flaschen im Müll landen. © David Ebener/dpa



Das neue Verpackungsgesetz soll die Recyclingquote erhöhen, damit weniger Flaschen im Müll landen. Foto: David Ebener/dpa



Beim ersten Großeinkauf nach Neujahr haben Sie es vielleicht schon bemerkt. Auf dem Kassenbon steht auf einmal Pfand, wo vorher keines stand. Mit dem neuen Verpackungsgesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, müssen Sie auf mehr Einwegverpackungen 25 Cent Pfand bezahlen. Konkret handelt es sich um Fruchtschorlen mit Kohlensäure, die mit Frucht- und Gemüsenektaren gemischt sind, Mischgetränke mit einem Molkeanteil von maximal 50 Prozent sowie Alkopops in Einwegverpackungen.

"Aus Umweltsicht sind die Änderungen zu begrüßen", sagt Matthias Zeuner-Hanning von der bayerischen Verbraucherzentrale. Fruchtschorlen aus Saft waren bereits pfandpflichtig. Die Fruchtschorlen aus Nektar waren ein Schlupfloch, um das Pfand zu umgehen. Manche Hersteller haben sich das Nutze gemacht, wie Zeuner-Hanning weiß.

Der Unterschied zwischen Einweg- und Mehrwegverpackungen

Eine Einwegflasche kann nur einmal benutzt werden. Haben Sie die Flasche leer getrunken und im Supermarkt abgegeben, wird sie gepresst, zerkleinert und eingeschmolzen.

Mehrwegflaschen können gereinigt und bis zu 50 Mal wiederbefüllt werden. Dabei können Sie aus Glas oder Kunststoff sein. Für eine Mehrwegflasche fallen auch nur 15 Cent Pfand an, für Bierflaschen acht Cent. Somit ist die Mehrwegflasche die deutlich umweltfreundlichere Variante.

Bilderstrecke zum Thema Müllstrudel bis Recycling: 10 Dinge, die Sie über Plastik wissen müssen Wussten Sie, dass in einer Plastiktüte mehr Erdöl steckt als in vier Schnapsgläser passt? Oder dass weit mehr als die Hälfte aller Fische in der Nordsee Kunststoffteile im Körper haben? Zehn Fakten rund um ein Material, das uns täglich in unserem Alltag begegnet - und das einige Überraschungen bereithält.



Dennoch ist es manchmal schwer zu unterscheiden, ob man gerade eine Einweg- oder Mehrwegflasche in den Händen hält. Mit dem neuen Verpackungsgesetz müssen die Händler sicht- und lesbar kennzeichnen, ob Sie nun vor Mehr- oder Einwegflaschen stehen. "Bislang herrschte völlige Verwirrung beim Einkauf. Wenn es schnell gehen muss, schaut keiner ins Kleingedruckte. Jetzt ist es auf den ersten Blick klar erkennbar", sagt Zeuner-Hanning. Der Verbraucher muss nicht mehr auf jedes einzelne Produkt sehen, sondern kann bereits am Regal die Höhe des Pfands erkennen und ob es sich um Einweg- oder Mehrwegflaschen handelt.

Ziel des Verpackungsgesetzes ist es, mehr Verpackungen zu recyceln und wiederzuverwerten, statt wegzuwerfen.

Was Sie noch tun können, um umweltfreundlicher zu handeln

Achten Sie auf eine regionale Herkunft bei der Wahl Ihrer Getränke. Umso kürzer der Transportweg, desto geringer ist die Umweltbelastung. Am umweltfreundlichsten und auch am günstigen ist das Wasser aus dem Hahn. Deutsches Trinkwasser hat eine sehr gute Qaulität und wird regelmäßig kontrolliert.

Bilderstrecke zum Thema Plastik, nein danke! Zehn Alternativen für ein Leben ohne Kunststoff Knapp 25 Kilo Plastikmüll hinterlässt jeder Deutsche im Jahr. Lediglich aus der Hälfte dessen, was im gelben Sack landet, entstehen neue Produkte. Der Rest wird verbrannt und belastet unsere Umwelt. Allerdings kann jeder dazu beitragen, dass weniger Plastikmüll anfällt. Welche plastiksparenden Alternativen es gibt, verraten wir hier!



ikö