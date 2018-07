Plastik-Irrsinn: Discounter stoppen Verkauf von Einweggeschirr

Rewe listet Trinkhalme aus - Lidl will auf Teller und Besteck verzichten - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Kleine Maßnahme, große Wirkung: Die Supermarktketten Lidl, Rewe und Penny nehmen schrittweise Trinkhalme, Besteck und Teller aus Plastik aus dem Sortiment - und wollen damit Tausende Tonnen Müll einsparen. Sie greifen einem neuen EU-Gesetz vor.

Der klassische Plastik-Strohhalm hat wohl ausgedient in deutschen Supermärkten. © Patrick Pleul/dpa



Der klassische Plastik-Strohhalm hat wohl ausgedient in deutschen Supermärkten. Foto: Patrick Pleul/dpa



Es ist erschreckend. Gerade einmal 20 Minuten wird ein Plastik-Strohhalm benutzt, ehe er im Müll landet. Allein die Supermarktkette Rewe verkauft jedes Jahr 42 Millionen Stück. Damit soll schon bald schloss sein, kündigte das Kölner Unternehmen jetzt an. In allen 6000 Märkten werden ab sofort alle Restbestände abverkauft. Im kommenden Frühjahre werde Rewe auf Alternativen aus Papier, Weizengras oder Edelstahl setzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein erster kleiner Schritt, sagen Experten. Nach Angaben der Organisation "Seas at Risk" landen jedes Jahr rund 100.000 Tonnen Plastik in den Weltmeeren, besonders häufig sind es eben jene Trinkhalme. Auch deshalb setzte die Europäische Union sie kürzlich auf eine rote Liste, sie sollen verboten werden. Die Kommission will den Einweg-Müll bis 2020 um 30 Prozent reduzieren. Auch deshalb sind etwa Plastiktüten aus dem deutschen Einzelhandel weitgehend verschwunden.

Doch auch andere Lebensmittelhändler kündigen Maßnahmen an - etwa Lidl. Bis 2025 will der Discounter seinen Plastikeinsatz um 20 Prozent reduzieren, jetzt leitete das Unternehmen erste konkrete Schritte ein. In den rund 3200 Filialen sollen bis Ende 2019 sämtliches Einweg-Geschirr aus Plastik ausgelistet werden. Dazu gehören Trinkhalme, Einwegbecher, Teller, Besteck, aber auch Wattestäbchen. "Sie werden durch Produkte aus alternativen und recyclelbaren Materialen ersetzt", so Lidl. Die Umstellung soll sukzessive erfolgen.

"Es gibt viele innovative Lösungen"

Weitere 40 Tonnen Plastik will Lidl bei seiner Fleischverpackung einsparen. "Insbesondere dort gibt es viele innovative Lösungen", sagt der Einkaufschef Jan Bock. Derzeit werde noch getestet, etwa ab Juli bei Steaks. Sie sollen künftig in einer sogenannten "Flat Skin"-Verpackung verkauft werden. Konkret heißt das: Die Kunststoffschale ist passé, stattdessen setzt Lidl auf einen recyclingfähigen Karton, der mit einer sehr dünnen abziehbaren Folie beschichtet ist.

Ein einzelner Strohhalm kann in der Umwelt, etwa im Meer, bis zu 100 Jahre überdauern. Besonders gefährlich ist dabei das sogenannte Mikro-Plastik, dass erst von Tieren geschluckt wird und schließlich wieder in die Nahrungskette des Menschen zurückkehrt. Die Folgen, betonen Experten, sind bisher nicht absehbar.