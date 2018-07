Plastikmüll: Edeka testet Mehrwegdosen für Wurst und Käse

BÜSUM - Deutschlands Supermarktketten wollen weniger Plastik verbrauchen. Edeka hat jetzt die Wurst- und Käsetheke im Visier, wo Lebensmittel fast immer in Wegwerfverpackungen eingehüllt werden. Der Supermarkt testet eine Mehrwegdose.

So sehen sie aus, die Mehrwegboxen. Ob sie es in mehrere Filialen von Edeka schaffen, das entscheidet sich über ein Pilotprojekt in Büsum. © obs/EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG



500 Gramm Wurst, etwas Fleisch, ein Stück Käse - und jede Menge Plastikverpackung: Das ist der Alltag an Deutschlands Frischetheken. Aber muss das wirklich sein? Der Betreiber eines Lüneburger Supermarktes findet nicht - und setzt bereits seit gut zwei Jahren auf Frischeboxen, mit denen Kunden ihre Wurst und ihren Käse einkaufen können. Ob das ein Modell eines für alle Edeka-Märkte in Deutschland ist, prüft der Konzern jetzt - und startet ein Pilotprojekt. Eine Filiale in Büsum testet das System unter strenger Beobachtung der Konzernzentrale.

Das Prinzip ist relativ einfach: Kunden können die Mehrwegdose zusammen mit ihrem Einkauf an der Theke bekommen und beides an der Kasse bezahlen. Beim nächsten Einkauf bringt er sie wieder mit und gibt sie über eine Sammelbox in den Mehrwegkreislauf. Die gesammelten Dosen werden im Supermarkt gereinigt und stehen dann an den Theken bereit - dort können sie verwendet werden.

Lebensmittelrechtlich, betont Edeka, sei das alles so in Ordnung. Dafür arbeitet die Supermarktkette auch mit dem WWF zusammen. Oberste Priorität habe bei der Kooperation dabei immer die Verpackungsvermeidung.

