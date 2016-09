Pleite droht: Wöhrl muss bis zu zehn Häuser schließen

Alle 34 Standorte stehen auf dem Prüfstand - Personelle Einschnitte geplant - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf das Nürnberger Traditionshaus Wöhrl kommen unruhige Zeiten zu. Bis zu zehn Häuser müssen geschlossen werden, alle 34 Standorte stehen auf dem Prüfstand. Auch das Personal muss zittern.

Auch im Stammhaus in der Nürnberger Innenstadt wird es Veränderungen geben - sein Status als Flaggschiff bleibt jedoch unangetastet. © Lisa Weixelbaum



Auch im Stammhaus in der Nürnberger Innenstadt wird es Veränderungen geben - sein Status als Flaggschiff bleibt jedoch unangetastet. Foto: Lisa Weixelbaum



Im neuen Wöhrl-Vorstand spart man nicht mit Kritik - auch und vor allem an sich selbst. Als "Managementfehler" bezeichnete der Neue im Gremium, Christian Gerloff, die Übernahme von Sinn-Leffers aus dem Jahr 2013. "Das ist in vielen Branchen der richtige Ansatz, durch Größe zu wachsen, um am Markt zu bestehen", sagte Gerloff am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Nürnberg - schob jedoch nur Sekunden später ein dickes Aber hinterher.

Bilderstrecke zum Thema Ein Modegigant, made in Nürnberg: Die bewegte Wöhrl-Geschichte Seit mehr als 80 Jahren ziert das Nürnberger Modehaus Wöhrl die Einkaufspassagen zahlreicher deutscher Innenstädte. Wir werfen einen Blick zurück auf die bewegte und eindrucksvolle Historie des Unternehmens.



"Alle Großen haben Probleme", so Gerloff. Nur die kleineren Anbieter, die "vor Ort verankert sind, ihre Kundschaft und den Bedarf kennen", überleben derzeit. Stunden zuvor hatte das Modehaus Rudolf Wöhrl bekanntgegeben, mit einer Sanierung in Eigenregie eine drohende Insolvenz verhindern zu wollen.

Auf die knapp 2000 Mitarbeiter des Traditionsunternehmens kommen jetzt unruhige Zeiten zu. "Es wird personelle Einschnitte geben müssen", sagte ein Sprecher am Dienstag. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Wöhrl betreibt 34 Modehäuser, die meisten davon in Bayern. Das Schutzschirmverfahren gilt als Vorstufe der Insolvenz, folgt aber den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren. Unter dem Schutzschirm ist ein Unternehmen für drei Monate vor dem Zugriff der Gläubiger sicher.

Filiale in Nürnberg soll verkleinert werden

Jedes der 34 Häuser in Süd- und Ostdeutschland steht jetzt auf dem Prüfstand. Unrentable Filialen, die auf absehbare Zeit keine Gewinne versprechen, sollen geschlossen werden, die Filiale in Nürnberg wird definitiv verkleinert. Es bleibe aber weiterhin ein "Flagghaus", ein Aushängeschild von Wöhrl. Insgesamt geht es sechs bis zehn Häusern an den Kragen, schätzt der als Sanierer in den Vorstand gerückte Christian Gerloff.

"Ob die Familie Wöhrl nach der Sanierung noch an Bord ist,muss sich zeigen", sagte Gerloff auf der eilig einberufenen Pressekonferenz. Derzeit werde mit etwa zehn potenziellen Investoren gesprochen, die Eigentümerfamilie um Gerhard Wöhrl sei dabei auch bereit, die Mehrheit an dem Unternehmen abzugeben.

Wechsel auch an der Unternehmensspitze

Auch an der Spitze des Unternehmens tut sich etwas. "Unser Ziel ist es, die Gruppe als Ganzes zu erhalten", sagte Andreas Mach, ein Berater und ehemaliger Banker, der Olivier Wöhrl als Vorstandschef ablöst. Oliver, der Sohn von Gerhard Wöhrl, soll sich in Zukunft lediglich um eine neue Strategie des Unternehmens kümmern. Er steht für die derzeit dritte Generation der Unternehmerfamilie.

Das plant Wöhrl jetzt um aus der Misere zu kommen

Der Schuldige für die Misere ist auch für die Wöhrl-Verantwortlichen schnell gefunden: das Internet. Branchenexperten schätzen, dass sich die Zahl der selbstständigen Textilhändler seit der Jahrtausendwende halbiert hat. "Der Markt brennt", titelte ein Fachblatt erst kürzlich. Online-Händler wie Zalando, Ketten wie H&M und Discounter wie Primark hingegen boomen.

Ein Trend, den Wöhrl jetzt brechen will. Man wolle nah am Kunden sein, den "Einkauf wieder zum Erlebnis machen". Auf einen Online-Shop wolle das Nürnberger Unternehmen also auch in Zukunft verzichten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 (Ende Juli) war der Umsatz auf 300 (Vorjahr: 316,2) Millionen Euro geschrumpft, der Verlust - 2014/15 bei einer Million Euro - aber gestiegen. Im Zuge der Sanierung müssen aller Voraussicht nach auch die Zeichner einer 30 Millionen Euro schweren Mittelstandsanleihe bluten. Gerhard Wöhrl und der Familie gehört seit 2013 auch die Modekette Sinn-Leffers. Sie ist von der Sanierung zunächst nicht betroffen. Zudem hält Wöhrl gut fünf Prozent an der Billigkette Adler Modemärkte.

Bilderstrecke zum Thema Die Top 30 der größten Arbeitgeber in Mittelfranken Unsere Bilderstrecke zeigt die 30 größten Arbeitgeber der Region. Sie beschäftigen derzeit etwa 123.800 Mitarbeiter an den Standorten Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach, Zirndorf, Heroldsberg, Herzogenaurach und Herrieden. Nicht berücksichtigt sind öffentliche Einrichtungen wie Kommunen oder Kliniken.



tl/reuters/dpa