Porzellanfabrik Walküre brennt Tassen am Grünen Hügel

Bayreuther Unternehmen hat den Krisen der Branche standgehalten - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Jeden Sommer besuchen Tausende die Wagner-Festspiele. Nur wenige Meter weitert brennt die Porzellanfabrik Walküre fast das ganze Jahr über Geschirr — bei bis zu 1400 Grad. In vierter Generation hält sich das Familienunternehmen in einer Branche, die nach einer rasanten Talfahrt langsam wieder Zuversicht gewinnt.

Bilderstrecke zum Thema

In eine tiefe Krise ist die Porzellanbranche nach der Wende geraten. Viele Unternehmen rutschten in die Pleite, andere wurden übernommen. Von 28.000 Mitarbeitern im Jahre 1992 sind heute noch rund 4000 in dem Wirtschaftszweig übrig geblieben, der in Oberfranken besonders stark vertreten ist. Ein Unternehmen, das seit fast 120 Jahren alle Höhen und Tiefen der Geschirrproduzenten mitgemacht hat, ist die Porzellanfabrik Walküre in Bayreuth. Was ist das Erfolgsrezept des Familienbetriebs in vierter Generation?