Powerfrau mit Händchen für die N-Ergie-Turbinen

Kerstin Genthner ist eine der wenigen Kraftwerkerinnen in Deutschland - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Wenn mir einer vor zehn Jahren erzählt hätte, dass ich heute hier sitze, ich hätt’s nicht geglaubt", sagt Kerstin Genthner beim Gespräch in der Leitstelle des N-Ergie-Heizkraftwerks Sandreuth in Nürnberg ganz offen. Die Fränkin ist eine der wenigen Kraftwerkerinnen, die es hierzulande gibt. Porträt einer Powerfrau.

Kerstin Genthner neben einer der beiden Gasturbinen, die im Nürnberger N-Ergie-Heizkraftwerk Sandreuth laufen. Das Unternehmen hat sich 2005 von der Kohle verabschiedet und auf Gas-und-Dampf-Technologie umgerüstet. © Eduard Weigert



Tattoos haben oft eine besondere Geschichte. So auch das von Kerstin Genthner. Ihr linker Arm ist komplett bedeckt von einem symbolträchtigen Motiv: Es zeigt den Feuervogel Phönix, der, so der Mythos, am Ende seiner Lebenszeit in Flammen aufgeht und aus seiner Asche neu geboren wird. Für viele Menschen steht der Phönix als Sinnbild für einen persönlichen Neuanfang. Für Kerstin Genthner bedeutet er auch, "sich nicht unterkriegen zu lassen". Ihren Phönix hat sich die 33-Jährige vor fünf Jahren stechen lassen, als Zeichen für eine neue Phase in ihrem Leben.

Damals hatte die gebürtige Neuendettelsauerin die ersten Monate ihrer Lehre zur Anlagenmechanikerin bei der Nürnberger N-Ergie AG hinter sich. Der Weg dahin war alles andere als glatt verlaufen.

Nach ihrem Quali an der Hauptschule hatte die damals 15-Jährige zunächst eine Bäckerlehre begonnen. Noch in der Probezeit erlitt Kerstin Genthner einen schweren Mopedunfall. "Zwei Jahre war ich außer Gefecht – und die Lehrstelle verständlicherweise los", erzählt sie. Mit 18 heuerte sie als Produktionshelferin bei Bosch in Ansbach an. "Der Job war auf ein halbes Jahr befristet, danach arbeitete ich dort weiter, allerdings über eine Zeitarbeitsfirma."

2008, als die Finanzmarktkrise mit dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman ihren Höhepunkt erreicht, war Schluss: "Bosch hat sich damals binnen weniger Monate von den Zeitarbeitern getrennt", erinnert sich die junge Frau, für sie selbst war nach fast sieben Jahren bei dem Technologiekonzern erst einmal Schicht im Schacht. "Da war ich 25, leicht geschockt und musste mich neu orientieren."

Lehrzeit verkürzt

Zeitarbeit ist keine Dauerlösung, so viel stand für sie fest. Und ebenso, "dass ich nur mit dem Quali in der Tasche keinen großen Wurf machen kann". Kerstin Genthner beschließt, per Fernschule die mittlere Reife zu machen. Sie bekommt wieder einen Job bei ihrem alten Arbeitgeber Bosch. Dort erzählt ihr einige Monate später eine Ferienarbeiterin, dass sie ehemals Anlagenmechanikerin bei der Nürnberger N-Ergie gelernt habe. Genthner hört interessiert zu und fackelt nicht lange: "Ich habe mir von meiner Fernschule ein vorläufiges Zeugnis geben lassen und mich bei der N-Ergie beworben."

Sie wird zum Gespräch eingeladen. Es läuft gut, im September 2011 tritt Kerstin Genthner ihre Lehrstelle an. Ihren Ausbildern beweist die Fränkin, dass sie ein Händchen für Technik hat, das Unternehmen verkürzt ihre Lehrzeit. Im Sommer 2014 besteht Genthner die Gesellenprüfung mit der Note 1,9. Dass sie es schaffen würde, das habe mancher zu Hause nicht geglaubt, erzählt sie. "Aber wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann bringt mich keiner davon ab." Und die Ausbildung, die wollte sie.

Genthner hat Glück, wird von dem Energieunternehmen postwendend übernommen – "und seitdem bin ich hier". Inzwischen jedoch in einer neuen Funktion. Denn nach ihrer Lehre hat die heute 33-Jährige sofort eine mehrjährige berufsbegleitende Weiterbildung zur Kraftwerkerin begonnen, die sie im Juni abgeschlossen hat.

"Kein Allerweltsberuf"

Damit bewegt sie sich in einer echten Männerdomäne, weibliche Fachleute sind in diesem Bereich höchst selten. "Kraftwerker ist kein Allerweltsberuf, schon gar nicht für Frauen", erklärt Genthner, die dafür auch mehrere Monate Blockunterricht an der Kraftwerksschule in Essen – sie ist die einzige in Deutschland, die diese Weiterbildung anbietet – absolvierte und wie die meisten angehenden Kraftwerker zur Prüfung vor der dortigen Industrie- und Handelskammer ging.

Konzentrierter Blick auf die Monitore in der Leitstelle des N-Ergie-Heizkraftwerks in Sandreuth: Kerstin Genthner überwacht die Kessel und die Turbinen, steuert die Anlagen und sorgt im Störungsfall dafür, dass alles möglichst schnell wieder läuft. © Eduard Weigert



Insgesamt traten im vergangenen Jahr bundesweit 146 Kandidaten zur Kraftwerker-Prüfung an, darunter 142 Männer, von denen 116 bestanden, erläutert Franz Roggemann, Geschäftsführer der Essener IHK, mit Blick auf die Statistik des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Die vier weiblichen Teilnehmer waren allesamt erfolgreich.

Heute ist die Leitstelle im N-Ergie-Heizkraftwerk Sandreuth Genthners Arbeitsplatz. Sie überwacht die Kessel und die Turbinen, steuert die Anlagen, sorgt im Störungsfall dafür, dass alles möglichst schnell wieder läuft. Schichtdienst gehört zum Job. Im 24-köpfigen Kraftwerker-Team des Unternehmens ist sie die einzige Frau. Für Genthner kein Problem, sie fühlt sich voll akzeptiert. Und wie ist es mit dem Ton in dieser Männerwelt? "Blöde Sprüche kommen immer mal wieder, da muss man dann halt Kontra geben. Außerdem kann ich genauso gut poltern wie die Männer." Sie sei teamfähig, "aber nicht harmoniesüchtig", erklärt die Fachfrau entspannt.

Absage an Kohle

In Sandreuth ist die Kohle-Ära schon lange Vergangenheit, 2005 wurde das Kraftwerk auf Gas-und-Dampf-Technologie umgerüstet, später kam noch eine Biomasse-Anlage dazu. "In einem Kohlekraftwerk würde ich nicht arbeiten wollen", sagt Genthner, die sich als naturverbundenen Menschen beschreibt und ein nicht gerade alltägliches Hobby pflegt: "Ich züchte Orchideen."

Auf Nachhaltigkeit zu achten, "bewusst zu leben, auch als Verbraucher", das ist für die Fränkin keine leere Floskel: Kurzfristiges Denken und reines Gewinnstreben ohne Rücksicht auf die Umwelt, "das macht mich wahnsinnig".

Wohin sie ihr Berufsweg mittel- und langfristig noch führen wird, lässt Kerstin Genthner offen. Sie wolle nun erst mal Erfahrungen als Kraftwerkerin sammeln. Und im beruflichen Alltag gebe es immer wieder etwas zu lernen, "es tut sich ja viel, gerade im technischen Bereich". Später einmal ihren Meister zu machen, wäre allerdings eine Option, sagt die Frau mit dem Phönix auf dem Arm.

