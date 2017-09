Rasanter Anstieg: Butterpreise ziehen kräftig an

Seit der Euro-Einführung 2002 war der Preis nicht höher - vor 49 Minuten

BERLIN - Nachdem Aldi seine Preise für deutsche Markenbutter um 20 Cent erhöhte, werden andere Supermarktketten vermutlich bald nachziehen. Seit Mai diesen Jahres bricht die steile Marktentwicklung für Fett nicht ab.

Der Butterpreis von Aldi ist bereits zum vierten mal innerhalb dieses Jahres gestiegen. © David Ebener (dpa)



Die Butterpreise sind erneut deutlich gestiegen. Aldi Nord und Aldi Süd erhöhten Anfang des Monats den Preis für deutsche Markenbutter in der untersten Preislage um 20 Cent auf nun 1,99 Euro je 250-Gramm-Packung, wie die Bild-Zeitung am Dienstag unter Berufung auf die Schwesterunternehmen berichtete. Dies sei nach Angaben von Aldi Süd der höchste Preis seit der Euro-Einführung 2002. Ursache seien demnach höhere Einkaufspreise, vor allem für Fett. An den Aldi-Preisen orientieren sich üblicherweise auch die Supermarkt-Riesen.

Erst Anfang Mai hatten Aldi Nord und Aldi Süd den Preis für ihre Billig-Butter um 10 Cent auf 1,29 Euro je 250 Gramm angehoben. Anfang Juni wurde bei den beiden Discountern die Butter um weitere 20 Cent teurer, Anfang Juli um 30 Cent auf zuletzt 1,79 Euro. Zuletzt waren etwa bei Aldi Nord auch die Preise für verschiedene Käseartikel und Buttermilch erhöht worden.

dpa