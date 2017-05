Raucher müssen leider draußen bleiben

Am Arbeitsplatz haben Nikotin-Süchtige auch in unserer Region schlechte Karten - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Dicke Luft im Büro, das war über Jahrzehnte völlig normal — den Rauchern sei "Dank". Inzwischen aber hat sich das Klima völlig geändert, wie ein Blick in die Unternehmen aus Anlass des Weltnichtrauchertags zeigt.

Im Büro oder an der Fertigungsstraße haben Raucher heute kaum noch Chancen, einen tiefen Zug zu nehmen. Viele Arbeitgeber haben ihren Nikotin-Süchtigen aber spezielle Raucherplätze eingerichtet, meist vor der Tür. © Foto: dpa



Im Büro oder an der Fertigungsstraße haben Raucher heute kaum noch Chancen, einen tiefen Zug zu nehmen. Viele Arbeitgeber haben ihren Nikotin-Süchtigen aber spezielle Raucherplätze eingerichtet, meist vor der Tür. Foto: Foto: dpa



Früher wurde bei der Deutschen Flugsicherung viel geraucht. "Man kennt das aus alten Filmen. Beinahe jeder hatte eine Zigarette in der Hand", sagt eine Sprecherin. Später seien die Raucher in der Unternehmenszentrale in Langen nach und nach eingeschränkt worden. Erst habe es drinnen noch "Raucherinseln" gegeben. Mittlerweile müssen die Raucher raus.

Eine typische Entwicklung. Auch die Stadt Fürth beispielsweise schickt ihre nikotinsüchtigen Angestellten heute vor die Tür. "Es gibt ausgewiesene Raucherbereiche vor den Ämtergebäuden, meist im Hof oder vor dem Hintereingang", erklärt Sprecherin Susanne Kramer. In den Gebäuden selbst gelte absolutes Rauchverbot, egal ob Bürgermeister oder Gast bei einer Trauung im Rathaus.

"Es gibt einen grundsätzlichen Anspruch auf einen rauchfreien Arbeitsplatz", erklärt Stefan Lunk von der AG Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins. Denn die Arbeitsstättenverordnung schützt gerade Nichtraucher — und schränkt Raucher ein.

Beim Halbleiter-Spezialisten Semikron etwa haben Raucher im Haus ebenfalls nichts mehr verloren. Doch damit sie nicht im Regen stehen müssen, haben die Nürnberger ihnen zumindest überdachte Raucherecken vor dem Gebäude geschaffen. Bei Bosch in der Nürnberger Südstadt gibt es für die Süchtigen extra Raucherräume. Zudem wurde 2010, als das Rauchverbot in Gaststätten in Kraft trat, die Betriebskantine um eine Terrasse zum Paffen erweitert.

"Ein Recht auf eine bezahlte Raucherpause gibt es nicht", sagt Lunk. Der Arbeitgeber könne verlangen, dass der Arbeitnehmer sich vor dem Rauchen aus- und danach wieder einstempelt. Grundsätzlich sei ein Verstoß ein kündigungsrelevanter Sachverhalt. Probleme mit dem Thema gibt es im Alltag indes eher selten. So kann sich Frank Wildner, Experte für Arbeitsrecht der IHK Mittelfranken, nicht an eine einzige Anfrage zum Rauchen am Arbeitsplatz in den vergangenen zwei Jahren erinnern.

MAXIMILIAN PERSEKE (dpa) UND GREGOR LE CLAIRE