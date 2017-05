Riesenanstieg: 23 Prozent mehr Fluggäste für Nürnberg

Immer mehr Menschen nutzen für Urlaubs- und Geschäftsreisen das Flugzeug - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Anfang des Jahres 2016 nutzten 594.000 Menschen den Nürnberger Flughafen. Verglichen damit gingen die Fluggastzahlen im ersten Quartal 2017 geradezu raketenhaft in die Höhe.

Sie stiegen um 23,1 Prozent. Im ersten Quartal 2016 starteten und landeten 594.000 Menschen in der Frankenmetropole. Im Vergleichsquartal 2017 waren es schon 732.000 Fluggäste. Beim Passagieraufkommen schaffte nur Karlsruhe/Baden-Baden mit plus 24,1 Prozent einen stärkeren Zuwachs unter den 22 internationalen deutschen Flughäfen.

Auch die bundesweiten Zahlen weisen auf ein außergewöhnlich starkes Quartal hin: Die Zahl der Passagiere, die an einem deutschen Flughafen eine Maschine bestiegen oder verließen, erreichte im ersten Quartal dieses Jahres mit 23,5 Millionen einen "historischen Höchstwert", wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Von Januar bis März war der Zuwachs der Zahl der Flugpassagiere nach Ägypten mit fast 25 Prozent besonders groß - allerdings waren die Zahlen hier zuvor wegen der Sicherheitslage im Land auch stark zurückgegangen. Der Reiseverkehr nach Afrika, Asien und Amerika nahm insgesamt um 4,2 Prozent im ersten Quartal zu. Der innerdeutsche Passagierverkehr wuchs laut Statistik um knapp drei Prozent. Schon das Gesamtjahr 2016 war eines der Rekorde: Fast 112 Millionen Menschen starteten und landeten in einem deutschen Flughafen.

