Ryanair streicht Flüge: Ausfälle in Nürnberg

Passagiere werden per Email über die Streichungen benachrichtigt - vor 24 Minuten

NÜRNBERG/DUBLIN - Der Billigflieger Ryanair hat eine Liste aller gestrichenen Flüge der kommenden Wochen auf seiner Webseite veröffentlicht. Auch Flüge in Nürnberg sind betroffen.

Ryanair annulliert viele Flüge, darunter auch die Verbindung von Nürnberg nach Mailand. © dpa



Betroffene Passagiere würden zudem per Email über die Streichungen benachrichtigt, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mit. Wird ein Flug abgesagt, können Ryanair-Kunden demnach entweder eine Rückerstattung beantragen oder kostenlos auf einen anderen verfügbaren Flug umbuchen.

Am Dienstag sind allein sechs Flüge von und nach Deutschland betroffen - auf den Strecken Nürnberg-Mailand, Köln-Mailand sowie Berlin-Dublin. So entfällt am Dienstag der Flug von Mailand nach Nürnberg (Flugnummer 5505) und der Flug von Nürnberg nach Mailand (Flugnummer 5506). Der Billigflieger hat zudem angekündigt, dass am Samstag, 30. September und am 7., 14., 21. und 28. Oktober jeweils der Flug von Mailand nach Nürnberg und der Flug von Nürnberg nach Mailand gestrichen werden.

Ryanair hatte am Freitag angekündigt, bis Ende Oktober täglich bis zu 50 ihrer mehr als 2500 Flüge abzusagen. Dies wären insgesamt rund 2000 Verbindungen. Dies werde aber für weniger als zwei Prozent der Kunden Auswirkungen haben, hieß es. Mit der Maßnahme will das Unternehmen nach eigenen Angaben seine Pünktlichkeit verbessern. Zudem müssten Urlaubsansprüche der Crews berücksichtigt werden. Kritiker bezweifeln, dass das allein an Problemen mit der Personalplanung liegt. Die EU mahnt, die Rechte der Fluggäste zu achten.

sme, dpa