Schwerpunkt Franken: IG Metall macht am Dienstag ernst

Streikwelle soll Tarifverhandlungen in der Branche Aufwind verleihen - vor 3 Stunden

MÜNCHEN - Vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall die angekündigte Warnstreikwelle gestartet. Am Dienstag beginnen die Warnstreiks auch in Bayern - mit Schwerpunkt in Franken.

Auch in ganz Bayern beginnen am Dienstag die Warnstreiks der IG Metall. Erster Schwerpunkt wird Schweinfurt sein. © Daniel Karmann (dpa)



Bundesweit legten nach Gewerkschaftsangaben bereits 15.000 Metaller zeitweise die Arbeit nieder, um Forderungen nach mehr Geld und neuen Arbeitszeitregeln Nachdruck zu verleihen. Ziel des IG-Metall-Chefs Jörg Hofmann ist es, dass die Arbeitgeber von ihrem strikten Nein abrücken und mit der Gewerkschaft über die Arbeitszeit-Forderung verhandeln. Am Montag war unter anderem der Autobauer Porsche in Stuttgart betroffen, wo laut Gewerkschaft mehr als 3000 Beschäftigte zu einer rund einstündigen Kundgebung vor das Werkstor zogen.

Unmittelbar nach Mitternacht hatten schon Mitarbeiter von Firmen im unterfränkischen Aschaffenburg die Arbeit für kurze Zeit ruhen lassen. Die dritte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern beginnt am Donnerstag im Südwesten; für Bayern wird am kommenden Montag in Nürnberg verhandelt. Bis dahin will die IG Metall die Warnstreiks noch ausweiten und in ganz Bayern wird es am Dienstag zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen kommen.

Erster regionaler Schwerpunkt wird hierbei Schweinfurt sein, wo ab 8.30 Uhr zahlreiche Betriebe in den Warnstreik treten und in Demonstrationszügen zum Kundgebungsort an der Hahnenhügelbrücke ziehen. "Die Warnstreiks in Bayern nehmen nun Fahrt auf", sagt Jürgen Wechsler, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, dazu. "Meine Botschaft an die Arbeitgeber: Jetzt wird’s ernst." Neben Schweinfurt soll auch in vielen weiteren fränkischen Städten gestreikt werden. Die konkreten Unternehmen gibt die IG Metall am Dienstagmorgen bekannt.

