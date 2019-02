Siemens-Chef: "Schlusspunkt hinter europäisches Leuchtturmprojekt"

Joe Kaeser hält weiteren Fusionsanlauf mit Alstom für unwahrscheinlich - vor 12 Minuten

MÜNCHEN - Siemens-Chef Joe Kaeser hat die Ablehnung der geplanten Fusion seiner Zugsparte mit dem französischen Zugbauer Alstom bedauert. Er spricht aber auch von einer verlorenen Chance.

Für Siemens-Chef Joe Kaeser wäre die Fusion mit dem französischen Konzern Alstom eine Chance gewesen. © Sven Hoppe, dpa



Für Siemens-Chef Joe Kaeser wäre die Fusion mit dem französischen Konzern Alstom eine Chance gewesen. Foto: Sven Hoppe, dpa



"Wir nehmen die Entscheidung der Kommission zur Kenntnis, die einen Schlusspunkt hinter ein europäisches Leuchtturmprojekt setzt", teilte er am Mittwoch mit. "Die anstehenden Europawahlen und die damit verbundene neue Führung bieten eine einmalige Chance, ein Europa der Zukunft zu bauen, das es mit einer modernen, gemeinsamen Außenwirtschaftspolitik mit den Besten in der Welt aufnehmen kann." Einen weiteren Fusionsanlauf nach der Wahl hielten Konzernkreise am Mittwoch aber weiter für unwahrscheinlich.

Der ICE-Bauer Siemens und der TGV-Produzent Alstom wollten ursprünglich im Bahnbereich fusionieren, um vor allem im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Die beiden europäischen Schwergewichte nahmen dabei vor allem den weltweit größten Zughersteller aus China, CRRC, ins Visier. CRRC spielt in Europa bislang jedoch noch keine Rolle. Nach langem Ringen untersagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch das Vorhaben. Sie fürchtet um den Wettbewerb auf dem europäischen Binnenmarkt.

Bilderstrecke zum Thema Werner von Siemens und die Geschichte eines Weltkonzerns Werner von Siemens wäre am 13. Dezember 2016 200 Jahre alt geworden. Mit seinen Erfindungen, aber auch seinem ausgeprägten Unternehmersinn gilt er als ein Wegbereiter der Moderne. Bis heute prägt er den Weltkonzern.



dpa