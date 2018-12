Siemens erhält Großauftrag von US-Bahngesellschaft Amtrak

Unternehmen holt zweiten lukrativen Auftrag innerhalb von zwei Wochen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Siemens hat sich einen 744 Millionen Euro schweren Großauftrag der US-Bahngesellschaft Amtrak gesichert. Das Unternehmen aus den USA will mit neuen Siemens-Lokomotiven ihre in die Jahre gekommene Flotte an Diesel-Loks ergänzen.

Das Unternehmen habe 75 dieselelektrische Lokomotiven bestellt, die von Sommer 2021 an ausgeliefert werden, teilte Siemens am Freitag mit. Der Vertrag umfasse auch eine mehrjährige Service- und Ersatzteilvereinbarung.

"Wir sind sehr dankbar für den Ausbau unserer vor fast zehn Jahren begonnenen Partnerschaft mit Amtrak", sagte Siemens-Mobility-Chefin Sabrina Soussan der Mitteilung zufolge. Die neuen Lokomotiven sollen im Herbst 2021 in Betrieb genommen werden, Amtrak wolle damit seine in die Jahre gekommene Flotte an Diesel-Loks ergänzen.

Bilderstrecke zum Thema Werner von Siemens und die Geschichte eines Weltkonzerns Werner von Siemens wäre am 13. Dezember 2016 200 Jahre alt geworden. Mit seinen Erfindungen, aber auch seinem ausgeprägten Unternehmersinn gilt er als ein Wegbereiter der Moderne. Bis heute prägt er den Weltkonzern.



Vergangene Woche hatte Siemens bereits eine Bestellung im Wert von rund 989 Millionen kanadischen Dollar (639 Mio Euro) von Kanadas staatlicher Eisenbahngesellschaft VIA Rail erhalten und den Rivalen Bombardier damit in dessen Heimatmarkt ausgestochen. Bei dem Auftrag geht es um neue Züge, die ebenfalls von 2021 an geliefert werden sollen.

dpa