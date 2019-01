Siemens: Fusionsgespräche in der Sackgasse

NÜRNBERG - Es soll eigentlich eine Hochzeit von zwei europäischen Giganten werden. Doch nun scheint die Verbindung zu platzen, noch bevor sie reif für den Traualtar war. Die Signale für die Fusion der Bahnsparte von Siemens und Alstom stehen auf Dunkelrot.

ARCHIV - 27.09.2017, Frankreich, Paris: Alstom-CEO Henri Poupart-Lafarge (r), und der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Joe Kaeser, sprechen während einer Pressekonferenz zur geplanten Fusion von Siemens und Alstom. Im Ringen um die geplante Zug-Fusion zwischen Siemens und Alstom wollen die Konzerne nach eigenen Angaben keine weiteren Angebote an die EU-Kommission mehr machen. (zu dpa «Kreise: Keine weiteren Zugeständnisse bei Siemens-Alstom-Fusion» vom 17.01.2019) Foto: Thibault Camus/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Thibault Camus, dpa



Vor gut einem Jahr haben Siemens und der bisherige Konkurrent Alstom beschlossen, ihr Bahngeschäft zusammenzulegen. Dazu gehören die Signaltechnik und das Geschäft mit Nah-, Regional- und Fernverkehrszügen bis hin zum deutschen ICE und dem französischen Pendant TGV. Der neue Bahngigant Siemens Alstom, so das formulierte Ziel, solle mit zusammen mehr als 15 Mrd. Ã Umsatz die europäische Antwort auf den neuen chinesischen Herausforderer CRRC sein, der sich anschickt, den Europäern im internationalen Wettbewerb einen Auftrag nach dem anderen wegzuschnappen, zuletzt in den USA. Die Konzernspitzen waren sich rasch einig, man hatte sich sogar schon den früheren Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel als einen der Aufsichtsräte an Bord geholt.

Doch dann stellten die europäischen Wettbewerbshüter die Signale auf Rot: So, wie gedacht, wollte die Brüssler Kartellbehörde nicht zustimmen. Sie fürchtete, dass beim Zusammengehen der Nummer eins und zwei in Europa die Interessen der Bahnbetreiber und deren Kunden unter die Räder kommen könnten – und verlangten von Siemens und Alstom, wichtige Geschäfte und Technologien an Konkurrenten abzugeben, um den Wettbewerb in Europa am Laufen zu halten. Die Konzerne machten ein paar Zugeständnisse, doch das reichte der Behörde nicht.

Seitdem wird verhandelt, gepokert und gefeilscht. Doch offenbar sind die Gespräche in eine Sackgasse geraten. Offenbar haben die Top-Manager die Reaktion der Kartellwächter insbesondere bei den Bedenken im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge falsch eingeschätzt – wie im Siemens-Hauptquartier in München inoffiziell auch ganz offen eingeräumt wird. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erweist sich für die Siemens- und Alstom-Chefs offenbar als uneinnehmbare Festung: Sie will die von den Konzernen behauptete Konkurrenz aus China nicht so recht erkennen und verlangt von beiden Konzernen Opfer, die beide nicht für erbringbar halten – etwa wenn es um die Veräußerung von Fertigungen oder die Öffnung von Technologieplattformen geht, die angeblich weit über das betroffene Geschäftsfeld hinausgehen.

Die Ampel ist Rot: Die Siemens/Alstom-Bahnfusion droht am Veto Brüssels zu scheitern. © F.: E. Risch/dpa



Beide Konzerne sind offenbar mit ihrem Verhandlungslatein am Ende und versuchen jetzt, öffentlich Druck aufzubauen, um die EU-Kommission doch noch zum Einlenken zu bringen. Es ist kein Zufall, dass nun kurz vor dem Entscheidungstermin am 18. Februar aus der Münchner Konzernzentrale durchsickert, dass Siemens keinesfalls bereit ist, noch weiter einzulenken. Notfalls lasse man die Fusion eben sausen, das Geschäft mache auch so Freude. Ähnlich sehen es die Franzosen, die obendrein auch noch die Regierung in Paris ins Feld schicken: "Eine Ablehnung wäre ein wirtschaftlicher Irrtum und auch ein politischer Fehler", warnt Regierungssprecher Benjamin Griveaux mit ungewöhnlich deutlichen Worten die Brüssler Kommissarin.

In der Region Nürnberg/Erlangen sind weit über 4000 Mitarbeiter von der Fusion betroffen. Sie wurden bereits wie 6500 weitere Siemensianer in Deutschland in eine eigens gegründete Firma namens "Mobility GmbH" ausgegliedert. Es wurde massiv umstrukturiert bis hin zu völlig neuen Betriebsratskonstellationen.

Und was passiert nun mit diesen Menschen und ihrem Arbeitgeber unter dem Siemens-Dach, der Mobility GmbH, wenn die Fusion wie erwartet platzt? Aus München hört man dazu die lapidare Aussage: Denkbar ist alles – bis hin zum Börsengang. Ein Zurückdrehen auf den alten Stand und damit eine Auflösung dieser Einheit werde es aber auf keinen Fall geben – schließlich passe sie ja wunderbar in die neue Konzernphilosphie, nach der möglichst viele operative Siemens-Teile als unternehmerisch eigenständige Schnellboote auf den Märkten unterwegs sein sollen – so wie die Medizintechnik, die zuletzt von Siemens-Chef Joe Kaeser an langer Leine ebenfalls an die Börse gebracht wurde.

KLAUSWONNEBERGER