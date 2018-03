Sommerflugplan startet: Diese Ziele ab Nürnberg sind neu

Frankens internationaler Airport erwartet während der Ferien 200.000 Gäste - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Pünktlich mit Beginn der bayerischen Osterferien tritt am Sonntag der Sommerflugplan des Albrecht-Dürer-Airports in Kraft. Mit dabei sind einige neue Verbindungen, von Italien bis Israel - der Überblick!

Am Nürnberger Flughafen werden während der Ferien etwa 200.000 Fluggäste erwartet. Der Flugplan bietet acht neue Nonstop-Ziele an, insgesamt sind 68 Ziele von Nürnberg aus direkt zu erreichen.

In den zweiwöchigen Ferien sind 900 Starts und Landungen geplant. Einen Schwerpunkt im touristischen Bereich stellt wieder Italien dar: Sechs Städte auf dem Festland sowie auf Sizilien und Sardinien sind eingebunden. Zu den Highlights des Sommers zählen die neuen Strecken nach Tel Aviv und Dubai.

Auch das korsische Bastia, das französische Lyon und das polnische Krakau werden angeflogen. Stark im Kommen sind wieder die klassischen Urlaubsländer Türkei, Ägypten und Tunesien. Ein breites Angebot gibt es zudem nach Griechenland. Über 30-mal täglich ist der Flughafen an zehn europäische Drehkreuze angeschlossen. Neu ist das Drehkreuz in Warschau.

