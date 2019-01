Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Aussteller im Dauerstress: Die Bilder vom Aufbau der Spielwarenmesse Sie sind seit Tagen im Einsatz – und trotzdem wird es oft noch richtig eng: Die Mitarbeiter von rund 2900 Ausstellern planen, schrauben und verkabeln auf Hochtouren, damit die teils riesigen Stände pünktlich zum Start der Spielwarenmesse fertig werden. Wir haben die Bilder!

Von Nürnberg in die Welt: Direktziele vom Dürer-Airport Ins Van-Gogh-Museum in Amsterdam oder lieber am Strand liegen auf Fuerteventura? Nach Paris zum Sightseeing oder Mode shoppen in Mailand? Wir haben die Länder für Sie aufgelistet, in die man von Nürnberg aus direkt fliegen kann. Schönen Urlaub!

Geschichte von Walküre: Porzellan vom Bayreuther Festspielhügel In eine tiefe Krise ist die Porzellanbranche nach der Wende geraten. Viele Unternehmen rutschten in die Pleite, andere wurden übernommen. Von 28.000 Mitarbeitern im Jahre 1992 sind heute noch rund 4000 in dem Wirtschaftszweig übrig geblieben, der in Oberfranken besonders stark vertreten ist. Ein Unternehmen, das seit fast 120 Jahren alle Höhen und Tiefen der Geschirrproduzenten mitgemacht hat, ist die Porzellanfabrik Walküre in Bayreuth. Was ist das Erfolgsrezept des Familienbetriebs in vierter Generation?