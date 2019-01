Spielwarenmesse: Lego präsentiert die Neuheiten für 2019

Konzern plant für 2019 digitale Highlights - Marktanteil soll steigen - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Lego, Marktführer in der deutschen Spielwarenbranche, ist wieder auf Wachstumskurs. Der dänische Konzern erwirtschaftete 2018 ein Umsatzplus von 4,8 Prozent in Deutschland. Für das laufende Jahr ist weiteres Wachstum geplant. Außerdem präsentiert der Spielzeughersteller seine Highlights für 2019.

Der Umsatz von Lego ist 2018 wieder gestiegen. © dpa



Der Umsatz von Lego ist 2018 wieder gestiegen. Foto: dpa



Von den zehn meistverkauften Spielwarenprodukten in Deutschland stammen allein vier von Lego, drei davon aus der Technic-Linie. Auch Lizenzgeschäfte mit beliebten Filmen wie "Harry Potter" und "Jurassic World" laufen gut, erklärt Frederic Lehmann, Geschäftsführer der Lego GmbH auf einer Pressekonferenz im Vorfeld der Spielwarenmesse in Nürnberg.

Bilderstrecke zum Thema Spielwarenmesse 2019: Wir zeigen die Neuheiten! Vor dem Auftakt der Spielwarenmesse durften wir vorab einen Blick auf die neuen Brettspiele, Konsolen und Spielfiguren werfen. Einige Promis stellten die Neuheiten vor.



2019 will Lego schneller als der Markt wachsen, um sich ein noch größeres Stück vom Kuchen zu sichern, so Lehmann. Die NPD-Group rechnet für die gesamte Branche mit einem Plus von zwei Prozent. "Unser Ziel ist es, um drei Prozent zu wachsen. Das ist drin", gibt er die Richtung vor. Dafür sollen unter anderem einige Neuheiten sorgen: Das Spielen mit den kleinen Bausteinen wird dabei digitaler.

Kinder können ihren eigenen Lego-Film drehen

So können Kinder etwa mit dem Lego Movie Maker ihren eigenen Film erstellen. Vor der Filmkulisse können die Kleinen ihre eigene Lego-Welt aufbauen und mit dem Handy filmen. In einer App werden die Video-Schnipsel dann zusammengesetzt und mit Effekten versehen. Wer möchte, kann bald auch neue Lego-Fahrzeuge mithilfe einer App programmieren und eigene Modelle entwerfen. Das erste Produkt erscheint am 1. August und ist eine Nachbildung des Liebherr R 9800, eines der größten Bagger der Welt.

Doch es geht auch ganz analog: Die Fahrzeuge der Reihen Lego-City und Lego-Duplo, die 2019 ihr 50. Jubiläum feiert, bekommen jetzt Blaulicht und eine akkustische Sirene. Die sieben beliebstesten Ninjago-Sets, mit denen Kids durch Ninja- und Drachenwelten toben können, erscheinen im neuen Design.

Bilderstrecke zum Thema Top Ten: Das sind die größten deutschen Spielzeughersteller Bauklötze oder Barbies, Lego oder Puzzleteile - Womit wird in deutschen Kinderzimmern am meisten gespielt? Das zeigt nun ein Ranking der erfolgreichsten Spielwarenhersteller auf dem deutschen Markt. Ganze drei Unternehmen aus Franken haben es in die Top Ten geschafft.



Und noch ein zweites Jubiläum gibt es in der Lego-Familie: Die Star-Wars-Reihe feiert ihren 25. Geburtstag. Deshalb veröffentlicht Lego gleich elf neue Sets - unter anderem können die Kinder mit Prinzessin Leia und Luke Skywalker vom Todesstern fliehen.

Höchste Umsatz, der jemals erzielt wurde

"2018 hatten wir den höchsten Umsatz, den wir jemals in Deutschland erzielt haben", freute sich Frederic Lehmann. 2017 hatte der Konzern noch einen Umsatzrückgang von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr vermelden müssen.

Lego baut damit auch seine Position als Branchenführer aus. Der Marktanteil in der Bundesrepublik wuchs 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent.

Das Unternehmen beruft sich dabei auf eine Auswertung des Marktforschungsinstitutes NPD-Group. Absolute Zahlen nannte der Firmenchef nicht. Für das Plus sorgte unter anderem der Erfolg von Lego Technic. Die Produktlinie spricht ältere Kinder und junge Erwachsene an und beinhaltet komplexere Bausets mit teils mehreren Tausend Teilen. Das Unternehmen habe hier ein zweistelliges Wachstum erzielt, so Lehmann.

Bilderstrecke zum Thema Spieler, Stars und Oberhäupter - Promis auf der Spielwarenmesse Die Spielwarenmesse Nürnberg ist international die Leitmesse der Branche. Auch deshalb hat sie seit ihrem Start 1950 immer wieder Prominente aus dem Showbusiness, aus Sport und Politik angezogen. Immer mehr Hersteller buchten bekannte Gesichter, um ihre Produkte werbewirksam zu präsentieren. Nie war die Dichte an Stars und Sternchen in Nürnberg so hoch wie zu Messezeiten.



Kilian Trabert Volontär der Nürnberger Nachrichten E-Mail