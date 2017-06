"Stan Smith": Adidas und Puma streiten sich um Schuh

Branche: Sportartikel

Sitz, Standort: Herzogenaurach

Kurzbeschreibung: Adidas ist nach dem US-Unternehmen Nike der zweitgrößter Sportartikel-Hersteller der Welt mit 54.000 Beschäftigten.

Zur Geschichte: Die Brüder Rudolf und Adolf Dassler hatten ab den 1920er Jahren in Herzogenaurach gemeinsam eine Schuhfabrik betrieben. Nach dem Zerwürfnis der Brüder baute Rudolf Dassler 1948 Puma auf. Ein Jahr später, am 18.8.1949 gründete Adi Dassler die Konkurrenzfirma Adidas.

In Mittelfranken sind über 5000 Mitarbeiter/innen bei Adidas beschäftigt.

Themenarchiv Adidas