Steigende Transfersummen: Ein Ende ist nicht in Sicht

Fußball gewinnt weiter an Popularität und erreicht neue Dimensionen - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Anpfiff, in der Fußball-Bundesliga rollt endlich wieder der Ball. Die Fans sind allerdings nicht die einzigen, die sich darüber freuen. Das Geschehen auf dem Rasen ist heute nur noch Teil einer großen Unterhaltungsschau - und in der geht es letztlich vor allem um eines.

Der Wechsel von Cristiano Ronaldo zum italienischen Liga-Primus Juventus Turin war die Schlagzeile des Sommer-Transfer-Fensters. © Antonio Calanni/dpa



Sponsoren, Medien, Vereine: Sie alle hoffen in den nächsten Wochen wieder auf glänzende Geschäfte. Und trotz der wachsenden Kritik aus dem Fanlager an der zunehmenden Kommerzialisierung rund um ihren Lieblingssport erwarten Beobachter auch dieses Jahr ein Wachstum der Wirtschaftsbranche.

Denn dass der Profifußball längst auch eine solche ist, zeigt schon der Blick auf einige Kennzahlen. So lag der Umsatz der Vereine in der Bundesliga, Premier League (England), Primera Divison (Spanien), Serie A (Italien) und Ligue 1 (Frankreich) - den sogenannten "Big Five" - nach einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte zuletzt bei 14,7 Milliarden Euro. Mit steigender Tendenz und ohne Transfererlöse. Diese lagen allein in der Transferperiode des Sommer 2017 in den genannten Ligen bei noch einmal 4,43 Milliarden Euro.

Ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Basis des Big Business Fußballs nur auf den ersten Blick das sportliche Geschehen selbst ist. Entscheidend sei, dass Gesellschaften über den Fußball gleich eine ganze Reihe an Bedürfnissen befriedigt. Die Herstellung von Identität, von Gruppenzugehörigkeit, der Wunsch nach Unterhaltung, die Gelegenheit, Emotionen wie Spannung, Freude, Stolz, Ärger, Wut, Trauer zu er- und auszuleben, all das zählt beispielsweise der Soziologe Lars Riedl auf.

Eurosport Player, Sky und Co.: Hier läuft die Bundesliga

Ein Ereignis, über das sich so viele Menschen aller Schichten ansprechen lassen - laut einer Statista-Studie zur neuen Saison interessieren sich in Deutschland 45 Millionen der 69 Millionen Frauen und Männer über 18 Jahre für Fußball - schafft automatisch einen attraktiven ökonomischen Markt, der Medien und Sponsoren anzieht. So zahlt etwa das Fernsehen zwischen 2017 und 2021 im Schnitt 1,16 Milliarden Euro pro Saison für die nationalen Übertragungsrechte an der Bundesliga - und freut sich im Gegenzug über Top-Einschaltquoten, die sich ihrerseits wiederum vermarkten lassen. Auch Unternehmen pumpen im Tausch für einen steigenden Bekanntheitsgrad viel Geld in das System.

Zwar weisen Experten darauf hin, dass es natürlich kein Naturgesetz sei, dass die Gesellschaft ausgerechnet den Fußball nutzt, um so viele Bedürfnisse zu befriedigen - und nicht einen anderen Sport. Für den Augenblick aber sei festzuhalten, dass der Fußball "als die große Klammer der Gesellschaft" erscheine, so Rainer Franzke, Mitglied der Chefredaktion des Sportmagazins "kicker".

Und so lange das so ist, dürfte wohl auch das Geschäft mit dem Fußball immer neue Dimensionen annehmen.

