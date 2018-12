Kann ich meine Fahrkarte später nutzen? Reisende mit Fahrscheinen für den Fernverkehr mit Gültigkeit am Montag können ihre Tickets laut Bahn bis einschließlich Sonntag, 16. Dezember, flexibel nutzen. Für Spar- und Supersparpreis-Tickets wurde die Zugbindung aufgehoben. Die Bahn rät Reisenden, die auch am Dienstag fahren können, auf diesen Tag auszuweichen. © Marijan Murat

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Laborwelt der Nürnberger Tüv-Produktprüfer unter der Lupe Sie quälen Plüschtiere, malträtieren Brillen mit starkem UV-Licht und Quarzsand, stecken Elektrogeräte in Brand: Bei ihren Untersuchungen kennen die Nürnberger Produktprüfer des Tüv Rheinland kein Pardon, im Namen der Sicherheit und Qualitätskontrolle ziehen sie alle Register. Stippvisite in der Labor-Welt in der Tillystraße.