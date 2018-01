Trotz Air-Berlin-Aus: Nürnberger Airport weiter auf Rekordkurs

Über 60 Nonstop-Ziele bescherten dem Dürer-Flughafen Rekordzahlen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Der Nürnberger Flughafen boomt wie nie zuvor: Etwa alle acht Minuten starten und landen Maschinen auf dem Dürer Airport. Für den Zuwachs an Passagieren machen die Verantwortlichen vor allem einen Punkt verantwortlich.

2017 zählte der fränkische Airport insgesamt 4,19 Millionen Passagiere. Das entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 20,1 Prozent - der stärkste Anstieg binnen Jahresfrist seit 1969. Im bundesweiten Ranking der größten Flughäfen festigte Nürnberg damit den zehnten Platz.

