Trotz Coolness-Faktor: Droht Tesla ein tragisches Ende?

Dank Tesla gilt Elektromobilität als cool, trotzdem droht ein tragisches Ende - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Tesla — das ist die aufregendste Geschichte, die die Autobranche zurzeit schreibt. Schon jetzt hat der Elektroauto-Pionier mehr erreicht, als ihm die meisten Experten anfangs zutrauten. Das Ende könnte trotzdem tragisch ausfallen.

Mitten in der Fußgängerzone liegt der Nürnberger Tesla-Store. "Normal" ist so eine Lage für ein Autohaus nicht. Foto: Foto: Ralf Rödel



Chillige Lounge-Musik empfängt den Besucher, dazu das ausnehmend charmante Lächeln einer ganz in Weiß gekleideten Verkäuferin. Das Ambiente würde glatt als Galerie für moderne Kunst durchgehen, und vermutlich sieht der Hersteller sein Produkt auch so. Willkommen im "Tesla-Store" in der Nürnberger Karolinenstraße.

Ein Autohaus mitten in der Fußgängerzone? Es ist dieser Hang zum Unkonventionellen, den das Unternehmen sorgsam kultiviert — eine marketingtechnische Meisterleistung. Verkörpert wird dieses Image vor allem durch Tesla-Chef und Investor Elon Musk, der sich gern als Visionär gibt.

Mit Tesla, gegründet 2003, scheint für Musk jetzt das Ziel in Reichweite, die Welt der Mobilität umzukrempeln. Tesla setzt 100 Prozent auf Elektroautos. Die etablierten Autobauer in Detroit, Wolfsburg oder München quittierten das anfangs mit einem müden Lächeln.

Dass das ein Fehler war, lässt sich im Nürnberger Tesla-Store minütlich beobachten. Drei Jugendliche mit Baseballmütze und tief hängenden Rucksäcken umlagern das mindestens 68.970 Euro teure "Model S", nebenan schleichen vier Mittzwanziger um ein "Model X" mit spektakulären Flügeltüren. Tesla und Elektromobilität, das ist in den Köpfen vieler heute eins — und beides ist cool.

Bislang allerdings ist das Unternehmen vor allem: eine gut erzählte Geschichte. Die Realität indes weist für 2016 einen Verlust von 773 Mio. Dollar aus. Dass Prognosen oder Terminankündigungen gerissen werden, ist fast schon Routine.

Am Lack gekratzt haben auch die Berichte über teils tödliche Unfälle mit Tesla -Autopiloten sowie überharte Arbeitspraktiken in den Fabriken des Unternehmens. Der Druck auf Musk steigt, dem Versprechen auf die Zukunft Taten folgen zu lassen.

Am besten schon mit dem Mittelklassewagen "Model 3". Im Herbst beginne die Serienfertigung, verspricht Tesla. 2018 sollen dann schon 500.000 vom Band laufen. Gelingt der Einstieg in den Massenmarkt - es wäre wohl der endgültige Durchbruch für das Unternehmen.

Gregor le Claire