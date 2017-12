TV-Hersteller Loewe rechnet 2018 wieder mit Gewinn

KRONACH - Der Fernseherhersteller Loewe im fränkischen Kronach erwartet vier Jahre nach der Insolvenz wieder schwarze Zahlen. Einen Verkauf schließt Eigentümer Mark Hüsges klar aus.

Wie geht es weiter mit dem TV-Hersteller Loewe weiter?



Wie geht es weiter mit dem TV-Hersteller Loewe weiter? Foto: David Ebener/dpa



"Wir wollen 2018 erstmals unter dem Strich einen Gewinn ausweisen", sagte Eigentümer und Firmenchef Mark Hüsges der Welt am Sonntag. Der Umsatz hat dem Bericht zufolge 2016 um 23 Prozent auf 134 Millionen Euro zugelegt und soll 2017 zweistellig wachsen. Loewe profitiere von der Nachfrage nach Oled-Fernsehern.

2014 hatte Hüsges das Kronacher Unternehmen übernommen. Im Herbst 2013 hatte Loewe, tief in die roten Zahlen gerutscht, Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Nun will Hüsges nach eigenen Worten auf Partnersuche gehen: "Wir würden dadurch einen größeren finanziellen Spielraum gewinnen, um unser Sortiment weiter auszubauen." Es gehe nicht darum, das Unternehmen zu verkaufen, betonte Hüsges.

