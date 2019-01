Umsatz im deutschen Einzelhandel wächst auch 2018

WIESBADEN - Die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt kommt auch dem deutschen Einzelhandel zugute: So stiegen die Umsätze im Jahr 2018 erneut. Der Branchenverband HDE rechnet mit einem Umsatzwachstum um 2,3 Prozent - ein Wachstum, das nicht zuletzt durch die Kauflaune der Bürger und das florierende Weihnachtsgeschäft befördert wurde.

Ein Adventssamstag in der Nürnberger Fußgängerzone: Die Kauflust der Deutschen befeuerte auch 2018 wieder das Umsatzwachstum im deutschen Einzelhandel. © Roland Fengler



Die Konsumfreude der Bürger hat dem deutschen Einzelhandel 2018 das neunte Jahr in Folge steigende Umsätze gebracht. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes kletterten die Erlöse preisbereinigt um bis zu 1,5 Prozent. Inklusive der Preisentwicklung gab es den vorläufigen Berechnungen zufolge ein Plus zwischen 3,1 und 3,3 Prozent, wie die Wiesbadener Behörde am Montag mitteilte.

Im November waren mit Beginn des wichtigen Weihnachtsgeschäfts die Umsätze preisbereinigt um 1,1 Prozent und inklusive der Preisentwicklung um 2,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Aktionen wie der Black Friday am letzten Freitag im November jeden Jahres bilden mit großen Rabattaktionen besondere Kaufanreize. Den größten Zuwachs erzielte 2018 der Internet- und Versandhandel.

Die Deutschen sind dank der historisch guten Lage auf dem Arbeitsmarkt in Kauflaune. Der Branchenverband HDE hatte jüngst seine Prognose für 2018 mit einem Umsatzwachstum um 2,3 Prozent auf 525 Milliarden Euro erhöht. Zuvor war ein Plus von 2,0 Prozent erwartet worden.

dpa