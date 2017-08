US-Investor verordnet Nürnberger GfK radikalen Sparkurs

NÜRRNBERG - Der Nürnberger Marktforscher GfK soll in den nächsten zwei Jahren 200 Millionen Euro an Kosten einsparen und damit gleichzeitig schlanker, digitaler und kundenorientierter werden. Gleichzeitig sollen 100 Millionen Euro in neue Wachstumsinitiativen investiert werden.

Die GfK als weltweite Nummer fünf der Branche verliert gegenüber der internationalen Konkurrenz wie Nielsen, Kantar oder IMS Health seit langem an Boden.



Der Aufsichtsrat des in wirtschaftliche Schieflage geratenen Unternehmens hat das entsprechende Konzept des im März angetretenen neuen Vorstandschefs Peter Feld abgesegnet. "Kern der Strategie ist es, das Unternehmen von einem anerkannten Datendienstleister zu einem Anbieter analytischer und vorausschauender Produktlösungen zu entwickeln", wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Die GfK als weltweite Nummer fünf der Branche verliert gegenüber der internationalen Konkurrenz wie Nielsen, Kantar oder IMS Health seit langem an Boden. Zuletzt machte ein grottenschlechtes Halbjahresergebnis klar, wie groß die Baustelle ist: Der Ertrag sackte um beinahe 65 Prozent in den Keller. Das Konzernergebnis sank um 25,6 Prozent auf minus 134 Millionen Euro. Schon im abgelaufenen Geschäftsjahr hatten die fränkischen Marktforscher einen Rekordverlust in der 82-jährigen Geschichte des Marktforschers in Höhe von 136,5 Millionen Euro verkünden müssen.

GfK will bei Sachkosten sparen

Jetzt steuert Vorstandschef Feld dem Abwärtstrend entgegen. Künftig wird das Geschäft in zwei Teams aufgebaut sein: GfK Digital und GfK Research. Bei GfK Digital soll der neu an Bord geholte Ex-McKinsey-Manager Christoph D. Erbenich neue Innovationskonzepte entwickeln. GfK Research wird von David Krajicek geführt und soll sich auf bestehende Kernbereiche des Unternehmens konzentrieren.

Sparen will die GfK bei den Sachkosten, unter anderem durch Zentralisierung der Geschäftsprozesse. Unter anderem soll es weltweit in jedem Land künftig nur noch einen GfK-Standort geben. Im Inland wird das Nürnberg sein, wo das Unternehmen mitten in den Planungen für ein komplett neues Verwaltungsgebäude ist. Doch auch hier sollen rund 40 Millionen Euro eingespart werden. Wie konkret, ließ die GfK vorerst offen. Feld erklärte lediglich, er werde "umgehend in den Dialog mit den Arbeitnehmervertretern des Unternehmens treten, um die Auswirkungen auf die Belegschaft zu diskutieren und sozialverträgliche Lösungen zu sondieren". Der fränkische Marktforscher beschäftigt weltweit rund 13.069 Mitarbeiter, darunter rund 1800 in Nürnberg.

