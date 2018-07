US-Präsident Trump verändert mehr als nur den Welthandel

Es gibt keine Sieger in einem Handelskrieg, nur Verlierer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Man kann jetzt trefflich darüber streiten, wer denn am meisten unter einem sich gerade anbahnenden Handelskrieg leiden wird. Die deutsche Exportindustrie, die zwangsläufig zwischen die Fronten der beiden Kontrahenten geraten muss? Ein Kommentar von NN-Wirtschaftsredakteur Klaus Wonneberger.

Deutsche Autohersteller produzieren in den USA für den chinesischen Markt. Deutsche Mittelständler liefern Vorprodukte nach China, die dann als Endprodukte in die USA verkauft werden. Egal, wer wann was wohin liefert – immer werden Zölle Freund und Feind gleichermaßen treffen. © Jörg Sarbach/dpa



Deutsche Autohersteller produzieren in den USA für den chinesischen Markt. Deutsche Mittelständler liefern Vorprodukte nach China, die dann als Endprodukte in die USA verkauft werden. Egal, wer wann was wohin liefert – immer werden Zölle Freund und Feind gleichermaßen treffen. Foto: Jörg Sarbach/dpa



Die Diskussion, wer am meisten leidet, kann man sich sparen. Denn die Geschichte lehrt: Es gibt keine Sieger in einem Handelskrieg, nur Verlierer. Und das umso mehr, als die Welt der Wirtschaft heute viel mehr ineinander verwoben ist als noch vor ein paar Jahrzehnten. Deutsche Autohersteller produzieren in den USA für den chinesischen Markt. Deutsche Mittelständler liefern Vorprodukte nach China, die dann als Endprodukte in die USA verkauft werden. Egal, wer wann was wohin liefert – immer werden Zölle Freund und Feind gleichermaßen treffen. Nicht umsonst begehren selbst einige von Trumps republikanischen Parteifreunden immer lauter auf, weil sie merken, dass die Kahlschlagpolitik ihres Präsidenten auch ihr Wählerklientel trifft.

Bilderstrecke zum Thema Handelskrieg mit den USA: Das kommt auf die Verbraucher zu Nach einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China läuft die Welt ungebremst auf einen Handelskrieg zu. Und auch die Europäer liegen längst im Clinch mit den Amerikanern. Und die Zeche, so fürchten Experten, könnten schon bald auch deutsche Verbraucher, Arbeitnehmer und Anleger bezahlen.



Doch es geht nicht allein um den Welthandel. Das von Trump versprühte Gift des Protektionismus dringt tief auch in die Gesellschaft ein. Seine "America-first-Mentalität" verändert das Denken – und wie ebenfalls die Geschichte lehrt, auf lange Sicht wohl gleichsam das Handeln.

Eine ganz aktuelle Umfrage belegt: Nur noch jeder vierte Bundesbürger wünscht sich inzwischen eine enge wirtschaftliche Kooperation mit dem jahrzehntelang engen Verbündeten. Und nur noch 13 Prozent halten die USA als Schutzmacht für Europa für unverzichtbar, dafür sehen 20 Prozent in Russland den berechenbareren und verlässlicheren Partner. Da gerät gerade mehr als nur der Welthandel durcheinander.

Klaus Wonneberger