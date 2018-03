US-Stahlzölle vorerst vom Tisch: Die Skepsis bleibt

NÜRNBERG - Die EU wird von den höheren Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen: Während die Politik mit Erleichterung auf diese Nachricht reagierte, sieht man in der Wirtschaft noch keinen Grund zur Entwarnung.

Wie kaum eine andere Volkswirtschaft ist Deutschland auf einen möglichst schrankenlosen Welthandel angewiesen. © Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Die Reaktionen auf die Eilmeldung aus Washington waren einmütig: Erleichterung, Entspannung, ja Zufriedenheit und hohes Lob für EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, aber auch für den deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), gab es zuhauf. Sie hatten die US-Administration in den vergangenen Tagen regelrecht weichgekocht.

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft sehen dagegen noch viele offene Fragen. Der DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte: "Noch ist die Gefahr eines Handelskrieges nicht gebannt."

Am vergangenen Freitag hätten die von Trump angedrohten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahlimporte und zehn Prozent auf Aluminiumimporte in Kraft treten sollen. Das hätte die betroffenen Produkte deutscher Exporteure in die USA mit einem Schlag um rund 400 Millionen Euro verteuert. Für die EU setzte Trump die Zölle vorerst aus, gegenüber China verschärfte der US-Präsident dagegen den Kurs noch.

"Für die betroffenen deutschen Exportunternehmen wäre die Sache sicherlich problematisch geworden, deren Wettbewerbsfähigkeit wäre eingeschränkt worden", sagt der Außenhandelsexperte der IHK Mittelfranken, Armin Siegert, "doch den Wirtschaftsraum in der Metropolregion insgesamt hätte es wohl nicht aus der Bahn geworfen."

Betriebe geben sich bedeckt

Wer sich in den vergangenen Tagen unter den heimischen stahlverarbeitenden Unternehmen umgehört hat, der tat sich schwer, überhaupt Betriebe zu finden, die konkrete Auswirkungen zu befürchten hätten. Die Firmen wollten sich nicht äußern, so lange keine endgültige Entscheidung feststeht, wie etwa beim Fürther Werkzeughersteller Kennametal zu hören war. Oder die Betriebe der Branchen sehen sich momentan gar nicht betroffen.

So will man bei Tadano Faun "die Pferde noch nicht scheu machen", wie es dort heißt. Den Kranhersteller aus Lauf an der Pegnitz hätten die US-Zölle erst einmal nicht belastet, da das Unternehmen keine Stahlteile in die USA exportiert, sondern ein komplettes Produkt. Argwöhnisch bleibt man bei Tadano aber dennoch, denn Trump hatte ja auch angedroht, in einer möglichen zweiten Runde Fertigprodukte wie Fahrzeuge mit Zöllen belegen zu wollen.

Tatsächlich gibt es in Mittelfranken gerade mal 24 Metallbetriebe, die Produkte herstellen, die von Zöllen, wie Trump seit Freitag für viele Länder außerhalb der EU verhängt, erfasst worden wären. Aber nur zehn dieser heimischen Metallunternehmen liefern überhaupt in die USA, der Rest hat Kunden in anderen Teilen der Welt.

Ähnlich sieht es auf bayerischer Ebene aus: Die USA sind zwar Bayerns wichtigster Handelspartner, denn Unternehmen aus dem Freistaat exportierten im Jahr 2017 Waren im Wert von rund 21,5 Milliarden Euro in die USA. Das waren 11,2 Prozent aller bayerischen Exporte. Doch Aluminium und Stahl spielen auch für die Betriebe im Freistaat nur eine untergeordnete Rolle: Aluminium wurde zuletzt im Wert von knapp 30 Millionen Euro aus Bayern in die USA geliefert, Stahlprodukte im Wert von gut 22 Millionen Euro. In beiden Fällen entspricht das lediglich rund 0,1 Prozent aller Ausfuhren Bayerns in die Vereinigten Staaten.

Sturm im Wasserglas?

Also alles nur ein Sturm im Wasserglas? Noch scheint das Thema ja nicht endgültig vom Tisch, die Aufhebung gilt nur vorübergehend. Und so warnt dann auch Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw): "Die Diskussion über Strafzölle ist gefährlich, denn es droht ein Dominoeffekt, der das gesamte System des freien Welthandels infrage stellen kann." Protektionismus und Strafzölle, so Brossardt, würden die Erfolge der bayerischen Wirtschaft gefährden.

