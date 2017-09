Versand-Tipps von der Post: Schlüssel reißt das Kuvert auf

NÜRNBERG - Es ist keine Lappalie, wenn auf dem Versandweg ein Schlüssel verloren geht. Die richtige Verpackung macht den Unterschied.

Schlüssel und Münzen sollten möglichst nicht ungesichert in Briefumschlägen verschickt werden, rät die Deutsche Post. In solchen Fällen könne es laut des Unternehmens vorkommen, dass das Kuvert seitlich aufgeschlitzt und leer beim Empfänger ankommt.

Mit Diebstahl hat dies jedoch nichts zu tun. "Wir haben bis zu 40 000 Sendungen pro Stunde, bei der Geschwindigkeit kann es passieren, dass Schlüssel oder Münzen eine Eigendynamik entwickeln", erklärt Erwin Nier, Pressesprecher der Deutschen Post, den Hintergrund.

Die verteilt die teils wertvolle Fracht: Eine Briefträgerin der Deutschen Post schiebt ihr Fahrrad auf dem Fußweg. Foto: Sebastian Kahnert/dpa



Reißt der Brief - während er im Verteilerzentrum über die Bänder läuft - auf, dann landet der Inhalt, meistens Schlüssel oder Münzen, in einer Fangeinrichtung. Diese werde jeden Abend kontrolliert. "Manchmal finden wir nichts, manchmal einiges", sagt Nier und fügt hinzu: "Wir können dann leider nicht aktiv nach dem Empfänger suchen." In solchen Fällen muss der Kunde, der ein leeres aufgerissenes Kuvert erhalten hat, einen Nachforschungsauftrag stellen und den Gegenstand genau beschreiben.

Um dies jedoch zu vermeiden, rät Nier: "Schlüssel und Münzen sollten entweder in einen Luftpolsterumschlag verpackt oder in einer Schachtel per Paket verschickt werden."

