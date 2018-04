Volkswagen: Einkaufsvorstand Sanz gibt seinen Posten ab

WOLFSBURG/BERLIN - Im Zuge des Umbaus bei Volkswagen soll es weitere Veränderungen im Top-Management geben. Der langjährige Vorstand für Beschaffung, Francisco Javier Garcia Sanz (60), wolle seinen Posten abgeben, wie die dpa erfuhr.

Was wird sich wohl alles bei der Volkswagen AG ändern? Am Donnerstag wird bekannt gegeben, wer den Platz des neuen Vorstandsvorsitzenden einnimmt und welche grundlegenden Änderungen in Zukunft vorgenommen werden. © Jochen Lübke/dpa



Zugleich solle Porsche-Chef Oliver Blume in den Konzernvorstand aufrücken. Zuvor hatten die Automobilwoche und das Handelsblatt darüber berichtet. Sanz ist seit 2001 Vorstand bei VW und zugleich Aufsichtsratschef beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der Aufsichtsrat von Volkswagen will den größten Autokonzern der Welt neu aufstellen.

Dabei dürfte der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess zum Nachfolger des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller bestimmt werden. Die einzelnen Marken will der Aufsichtsrat dem Vernehmen nach in mehrere Gruppen aufteilen. So soll die Arbeit in dem riesigen Konzern effizienter werden. Zudem soll Gunnar Kilian, bisher Generalsekretär im Betriebsrat, Personalvorstand werden und auf Karlheinz Blessing folgen.

