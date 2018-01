Die größte Boots- und Wassersportmesse der Welt öffnet Ende Januar in Düsseldorf wieder ihre Pforten. Vom 20. bis 28. Januar werden vom Schlauchboot bis zur Luxusyacht Wasserfahrzeuge in verschiedenster Größe und Preiskategorie präsentiert. Über 1800 Aussteller aus 65 Ländern zeigen ihre Innovationen in den Kategorien Boot, Yacht und Wassersport. Weiteres Thema ist auch der Tourismus rund ums Wasser.