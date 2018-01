Healthineers ist der Shooting-Star im Siemens-Konzern. Die Gesundsheitssparte soll im Laufe des ersten Halbjahres 2018 an die Börse gebracht werden und viel Geld einbringen. Die Anteilsmehrheit will Siemens allerdings behalten. Von der Expansion der Medizintechnik profitieren auch fränkische Standorte. Im Bild das neue Büro- und Entwicklungsgebäude von Siemens Healthineers in Forchheim. Gleichzeitig wurde dort auch das Siemens Healthineers Experience Center eröffnet, das sich auf 1300 Quadratmetern im Erdgeschoss befindet. Dort können Besucher das Unternehmen kennenlernen. © Siemens