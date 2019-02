Warum Hotelbewertungen im Internet irreführend sind

Das Ranking auf Buchungsportalen ist nicht immer transparent - vor 1 Stunde

MANNHEIM - Wer heute ein Hotel buchen möchte, vergleicht fast immer die Preise. Doch eine Studie zeigt jetzt: Die Positionierung und Empfehlung bei großen Buchungsportalen erfolgt nicht immer im Interesse der Urlauber. Denn Hotels, die auf manchen Seiten günstigere Preise anbieten, werden auf Buchungsportalen mit einem schlechteren Ranking bestraft.

Eine aktuelle Untersuchung legt offen, dass Buchungsportale nicht immer transparent arbeiten: Demnach sind die Ranglisten auf Booking.com, Kayak und Expedia nicht immer im Interesse der Nutzer sortiert. Stattdessen werden Hotels, die auf Konkurrenzplattformen oder der eigenen Internetseite günstigere Preise anbieten, durch eine schlechtere Positionierung im Ranking bestraft. Das ergab eine Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim gemeinsam mit Forschern der Télécom ParisTech und dem Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie.

Für die Studie wurden auf den zwei größten Hotelbuchungsportalen Booking.com und Expedia sowie auf der Metasuchseite Kayak im Zeitraum zwischen Juli 2016 und Januar 2017 mehr als 18.000 Hotels untersucht. Die Wissenschaftler befassten sich mit den Ranking-Ergebnissen für 250 Städte in verschiedenen Ländern.

