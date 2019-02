Warum kommen Bio-Produkte nicht aus Nische heraus?

Liegt es am Preis? Oder am Image? Wir wollen Ihre Meinung wissen! - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Nächsten Mittwoch geht’s wieder los: In Nürnberg beginnt die BioFach, die Weltleitmesse der Biobranche. Wir möchten von Ihnen wissen: Warum hängt die Branche noch immer in einer Nische fest?

Zum Auftakt werden unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), OB Ulrich Maly sowie der Mediziner und Kabarettist Eckart von Hirschhausen erwartet. Zwar öffnet die BioFach ihre Türen nur für Fachbesucher. Doch bespielt sie ein Trendthema, das weit über die Messehallen hinaus ausstrahlt und auch viele Verbraucher bewegt. Manchmal sogar bei jedem Gang in den Supermarkt.

Dabei gibt es jedoch ein Phänomen. Folgt man Umfragen, sind wir Deutsche wahre Bio-Fans. Wir schätzen es, wenn das Getreide nachhaltiger als normal angebaut wird, das Schwein mehr Platz im Stall hat als unbedingt gesetzlich vorgeschrieben. Und wenn wir darauf vertrauen dürfen, dass im gesamten Produktionsprozess weniger mit künstlichen Zusatzstoffen gearbeitet wird, goutieren wird das natürlich ebenso. Und trotzdem: Gemessen am Gesamtumsatz des Lebensmittelhandels kommen Bio-Produkte ungeachtet eines steten Wachstums nicht aus der Nische heraus. Liegt es am Preis? An der fehlenden Auswahl? Mögliche Gründe gibt es viele. Bitte sagen Sie uns:

Gregor le Claire