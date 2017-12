Wegen Pelz: Breuninger ist "herzlosestes Unternehmen 2017"

NÜRNBERG - Die Kaufhauskette Breuninger ist einer der wenigen Händler, die noch echte Pelze verkauft. Ein Skandal, sagen Tierschützer - und erklären das Modeunternehmen zum herzlosesten des Jahres.

Pelz war lange Zeit ein Zeichen für grenzenlosen Luxus. Foto: Daniel Reinhardt/dpa



"Wer aus Profitgier Fell von gequälten Tieren verkauft, der hat den Preis 'Herzlosestes Unternehmen 2017' mehr als verdient", sagt Jan Peifer vom Deutschen Tierschutzbüro. Die Aktivisten verleihen den Negativpreis bereits seit Jahren. Die Pelzproduktion sei nachweislich mit enormem Leid für die Tiere verbunden, besonders in Fernost und Finnland.

Seit Jahren steht Pelz in der Kritik, unzählige Firmen, darunter Luxus-Marken wie Armani und Hugo Boss, verwenden nur noch Kunstfelle. Breuninger sei aber eines der wenigen Unternehmen, die weiter auf Echtpelz setzen, sagt das Deutsche Tierschutzbüro. Das Ziel der Aktivisten ist es, das Modehaus pelzfrei zu machen - und so lange wolle man auch protestieren.

Eine Petition im Internet wurde bereits von 60.000 Menschen unterschrieben. Zusätzlich will das Deutsche Tierschutzbüro vor mehreren Breuninger Filialen in Erfurt, Stuttgart und Reutlingen demonstrieren. In Nürnberg ist derzeit keine Kundgebung geplant.